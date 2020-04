Pandemia continua sa traga in jos PNL: A scazut de la 47 la 33% in trei luni. Partidul lui Ponta creste substantial - barometru Europa FM

Foto: EUROPA FM

Astfel, dupa maximul din ianuarie de 47%, PNL a ajuns in aprilie la doar 33%, dupa ce in martie a avut 36,7%.PSD ajunge la 24,8%, dupa ce in martie a obtinut un procentaj de 23,9%.Pe podium se afla si USR, cu 10,8% din optiunile de vot, dupa ce in martie a avut 12,5%, dar apropiat de valoarea din februarie, de 10%. PLUS scade la 5%, dupa ce in martie avusese o crestere la 6,5%.Pro Romania inregistreaza o crestere substantiala, la 8,2%, fata de 5,8% in luna martie.UDMR ajunge la 5,5%, de la 4,5% in martie. ALDE si PMP sunt sub pragul electoral, obtinand 4,4% si, respectiv, 3,4%.Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM in perioada 6-24 aprilie, pe un esantion de 1.010 persoane si are o marja de eroare de 3,1%.