PNL a atacat la CCR legile PSD de amanare a ratelor si suspendare a platii la utilitati. Ce spun Ciolacu si Ponta

"Pe principiul 'Fa-te ca muncesti', PSD a depus doua initiative legislative scrise pe 'genunche', parca de Viorica Vasilica Dancila si Danut Andrusca.In graba de a sabota masurile luate deja de Guvern, majoritatea toxica a PSD a trecut aceste proiecte cu tavalugul, fara dezbatere parlamentara si fara avize de la comisii importante, precum cea juridica sau economica. (...) In forma propusa,Propunerile domnilor Ciolacu, Ponta si ale aliatilor de stransura intorc Romania in vremurile epocii de aur a tovarasului Nicolae Ceausescu, cu efecte devastatoare pentru economia nationala si cetatenii romani., care va genera aruncarea economiei in prapastie si va genera pierderea a sute de mii de locuri de munca", afirma Roman intr-un comunicat.Deputatul PNL arata ca celor doua initiative le lipsesc punctul de vedere al Guvernului si impactul socio-economic, juridic si bugetar.El indica faptul ca in cazul suspendarii ratelor la banci masura propusa nu face diferenta intre rau-platnici si bun-platnici."In cazul facilitatilor fiscale, in care PSD propune amanarea platilor la utilitati, in comunicarea publica, populistii au 'uitat' sa aminteasca de masura acoperirii golului la operatorii de distributie, din credite, ceea ce inseamna ca dupa 3 luni PSD le face cadou romanilor facturi greu impovaratoare. La fel si in cazul CAS si CASS", spune Roman.Acesta mai arata ca deputatii liberali au explicat in cadrul dezbaterilor parlamentare neconstitutionalitatea adoptarii acestor legi "populiste si iresponsabile"."Cu toate acestea, PSD, Pro Romania (...) au votat cot la cot, din perspectiva pur electorala, in contradictie totala cu functionarea unei economii functionale, oricum subrezita de criza pandemica. Asiguram cetatenii onesti ai Romaniei si mediul financiar ca aceste legi toxice nu vor intra in vigoare, ca vom raspunde cu responsabilitate la pericolul populismului PSD", conchide Roman.Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, considera ca atacarea la Curtea Constitutionala a masurilor loveste in romanii si in firmele romanesti care acum asteptau un sprijin real din partea statului."PNL da astazi proba maturitatii politice. Atacarea la CCR a masurilor sociale si economice initiate de PSD si votate de toate fortele politice parlamentare, cu exceptia liberalilor, nu loveste in PSD, domnule Orban, ci in romanii si firmele romanesti care acum asteptau un sprijin real din partea statului.Vad ca va tot comparati cu Italia si Spania! Atunci comparati-va si la masurile de protectie sociala pe care le-au luat si la cele pentru salvarea economiei. Sunt identice - amanarea ratelor si a platii facturilor la utilitati, facilitatile fiscale pentru firme sau somajul tehnic", a scris Ciolacu, luni, pe Facebook.El a adaugat ca, dupa ce restul fortelor politice "au inteles ca in aceasta perioada dificila trebuie ca toti sa alergam pe un singur culoar, pentru Romania".La randul sau, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a criticat demersul PNL, sustinand ca liberalii vor "sa traga de timp si sa nu faca nimic de fapt" pentru a proteja "anumite banci si firme internationale impotriva romanilor si a firmelor romanesti"."Parlamentul a votat vineri legile privind amanarea ratelor la banci si sprijinul pentru firmele romanesti (taxe si contributii) si pentru persoanele fizice (plata utilitatilor) - votul 'pentru' a venit de la Pro Romania, PSD, USR, UDMR, minoritati, PMP, ALDE si neafiliati! Dar legile nu intra in vigoare - pentru ca vanzatorii Romaniei de la PNL au contestat la CCR legile - si totul se suspenda", a scris Ponta pe Facebook.Victor Ponta considera ca PNL a vrut sa guverneze singur pentru a proteja interesele unor banci si firme internationale."Poate acum v-ati lamurit toti de ce PNL a vrut la guvernare singur / de ce au cumparat voturi, au mintit, au furat sa stea lipiti de scaunele de la Guvern - pentru ca ei aveau o misiune - sa protejeze anumite banci si firme internationale impotriva romanilor si a firmelor romanesti! Din acest motiv, Guvernul PNL tot amana, tot schimba, tot retrage proiecte, tot adauga la proiecte, tot amana normele de aplicare, tot adauga proceduri si alte acte birocratice - ca sa traga de timp si sa nu faca nimic de fapt!Cand vom termina pandemia de coronavirus (cu atatia romani decedati si afectati din cauza faptului ca Guvernul nu a luat masurile necesare)Sa nu spuneti ca nu ati stiut!", avertizeaza Ponta.