PNL ataca la CCR legile PSD de amanare a ratelor si suspendare a platii la utilitati: Parca sunt scrise de Dancila si Andrusca

"Populismul declanseaza criza economica"

Ziare.

com

Urmare a mascaradei din Parlament, pusa in scena de domnii Ciolacu, Ponta si oastea de stransura, am luat decizia de a ataca la CCR nu doar modificarea regulamentului, care restrange drepturile constitutionale ale deputatului, dar si legile noii aliante politice PSD-Pro Romania, plus satelitii populisti.", a transmis Roman, printr-un comunicat de presa.Potrivit acestuia, peste 95% dintre masuri au fost luate deja de Executiv, iar "majoritatea toxica a PSD si satelitii lor intra pe logica dublei reglementari, pentru a bloca Guvernul sa lucreze in plina epidemie de coronavirus"."Se incalca flagrant Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, ce obliga initiatorii sa precizeze impactul bugetar si sursa de finantare.Propunerile domnilor Ciolacu, Ponta si ale celor care spun ca militeaza pentru un stat de drept doar la televizor sunt similare celor dictatoriale din Ungaria, singura tara din UE care a profitat de starea de urgenta pentru a ingropa democratia unui stat european", a adaugat deputatul PNL.