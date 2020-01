Seful socialistilor europeni critica Guvernul PNL

Ziare.

Liderul Socialistilor Europeni (PES), Sergei Stanishev, considera actiunea ca fiind "un abuz de putere inspirat de oportunismul politic"."Nu schimbi regulile in mijlocul jocului. Modificarea legislatiei electorale cu cateva luni inainte de un scrutin electoral este un abuz de putere inspirat de oportunismul politic. De asemenea, incalca standardele de buna practica in materie electorala, potrivit Comisiei de la Venetia. PES este de asemenea ingrijorat ca partidul de la putere din Romania intentioneaza sa legitimeze schimbarile folosind o procedura de urgenta, care ar incalca Constitutia Romaniei si 30 de ani de traditie a democratiei politice. Ne asteptam ca partidele de guvernamant sa revina asupra deciziei", a declarat Sergei Stanishev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, potrivit unui comunicat de presa emis, vineri, de formatiunea politica.Conform gruparii europene din care face parte si PSD, "aceasta propunere neasteptata de schimbare este in mod special socanta, venind de la exact aceleasi partide care au stabilit sistemul de vot actual acum cativa ani".Si sefa grupului socialistilor si democratilor din Parlamentul European a criticat Guvernul Orban pentru schimbarile pe care vrea sa le aduca legii electorale.Guvernul a anuntat ca isi asuma raspunderea pe revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. In replica, PSD a anuntat ca depune motiune de cenzura.Mai mult, saptamana trecuta, PSD a anuntat ca intentioneaza sa trimita scrisori tuturor partenerilor externi , in care sa reclame "abuzul" comis de guvernul PNL, prin modificarea legislatiei electorale cu putin timp inainte de alegerile locale.