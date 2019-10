Singura sansa a PNL

Ziare.

com

La consultarile de la Cotroceni, PNL a fost singurul partid de Opozitie care a pus pe masa o oferta de prim-ministru, in jurul careia sa se poata construi o sustinere in Parlament. USR nu intentioneaza sa intre la guvernare acum, in conditiile in care Parlamentul, sursa multor abuzuri in ultimii ani de regim PSD, ramane cu aceeasi componenta si inainte de scrutinul prezidential.Pragmatic, alegerea USR se explica - tara e intr-o deriva institutionala pe care nimeni nu o poate repara pana la alegeri, iar decontul poate trece dinspre PSD spre cei care vor forma un nou Guvern.Ludovic Orban este singura varianta pe care Klaus Iohannis poate miza, din partea partidelor parlamentare, punand intre paranteze propunerile PMP si UDMR, care, insa, s-au declarat dispuse sa intre intr-o formula guvernamentala. USR ramane singura formatiune in afara unui astfel de guvern condus de Orban si pune conditii si pentru sustinerea in Parlament, anticipatele fiind cea mai sensibila dintre ele, din cauza rigorilor constitutionale, in primul rand, dar si a indarjirii cu care parlamentarii vor vrea sa isi securizeze drepturile, ducandu-si mandatul pana la capat.Pana in ziua de dupa motiune, PNL a pus in scena reusita unui partid matur, capabil de negociere - un exercitiu parlamentar fundamental - si care nu se fereste de responsabilitatea unei guvernari grele, doar pentru a nu plati costuri electorale indirecte. A bifat si simbolic, prin aducerea unui parlamentar bolnav la vot, punand astfel accentul pe un sentiment al urgentei pe care liberalii l-au inteles bine.Dar una e sa demonstrezi in Opozitie si cu totul alta e sa iti dai masura la putere.Singura cale prin care PNL poate sa isi conserve capitalul de la europarlamentare, iar Iohannis, candidatul pe care il sprijina, saltul urias in fata contracandidatilor pe care ii are la Cotroceni este ca Guvernul liberal sa fie intr-adevar unul de necesitate nationala. Asta inseamna, vorba lui Nicolae Iorga, ca ii trebuie oameni.Electoratul va intelege ca nimeni nu se poate da de trei ori peste cap, pentru a restabili peste noapte functionalitatea institutiilor statului, doar daca va avea garantia ca guvernul liberal nu va imparti posturi in stanga si in dreapta. PNL va trebui sa vada ca s-a modificat cultura sociala si ca oamenii care fac treaba sunt un capital politic mai important decat fidelii partidului.S-au erodat fundamentele, administratia locala e personalizata, banii trebuie si ei dramuiti, romanii plecati peste granite anul trecut nu se vor intoarce in tara peste noapte, pentru a pune umarul la o reconstructie care cere infinit mai mult sacrificiu, decat sarbatoare rapida.PNL are sansa deloc confortabila de a guverna tara intr-o tranzitie egala ca dificultate cu tranzitia postdecembrista a primilor ani. Regimul PSD a durat trei decenii, cu prea scurta perioada de dupa 1996, esuata intr-o capturare si mai acerba a institutiilor, iar recuperarea institutionala va fi un proces istoric, asta insemnand si de durata. O ratare a acestei ferestre de oportunitate pentru Romania ar fi nu doar dezonoranta politic, cat mai ales insuportabila pentru generatia care a acceptat sa stea de veghe, sa fie de sacrificiu, sa puna umarul la reconstructie.Deocamdata, listele "pe surse" care vin dinspre PNL nu sunt in sensul celor mai de sus: Rares Bogdan apare cand la Externe, cand la Interne, iar pe Vlad Nistor il regasim le Cultura.Sobrietatea este cuvantul-cheie al sansei pe care PNL si-o joaca, odata cu sansa Romaniei de a se depesediza.