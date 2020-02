USR publica lista "transferurilor" pe care le-a facut PNL, mai ales de la PSD: Creste pe zi ce trece

Ziare.

USR sustine ca lista transferurilor pe care PNL le face "creste pe zi ce trece"."Cazul primarului Mihai Chirica, inregimentat in PNL dupa ce a facut politica si a fost ales sub sigla PSD, nu este singular.Pe zi ce trece creste lista transferurilor pe care PNL le face in timp ce vorbeste despre 'realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie' si despre repararea 'nenorocirilor lasate de PSD'.Sa intelegem ca repara raul facut de PSD cu oamenii PSD, tocmai pentru ca sunt cunoscatori ai 'mecanismului'? Sau ca incearca sa-i pacaleasca iar pe romani?", se arata intr-o postare pe Facebook a formatiunii conduse de Dan Barna.Cei de la USR au publicat si o fotografie cu aceste "transferuri".- Mihai Chirica (Iasi); ex-PSD- Cristian Matei (Turda); ex-PSD- Marian Voicu (Ciorani); ex-PSD- Silviu Ionut Stan (Albeni); ex-UNPR- Bogdan Loghin (Radauti); ex-PSD- Vladimir Petrut (Cavnic); ex-PSD- Sandu Tudor (Paulesti); ex-PSD- Daniel Constantin; ex-PC, ex-ALDE, ex-Pro Romania- Sorin Cimpeanu; ex-ALDE, ex-Pro Romania- Mircea Banias; ex-PNL, ex-PDL, ex-PNL, ex-PC, ex-ALDE, ex-PSD, ex-Pro Romania- Damian Florea; ex-FSN, ex-PSD, ex-PUR, ex-PC, ex-ALDE, ex-PSD, ex-Pro Romania- Liviu Ioan Balint; ex-PMP, ex-PSD, ex-Pro Romania- Remus Borza; ex-ALDE, ex-PSD- Cristina Burciu; ex-PSD- Mihaita Gaina; ex-PSD- Elena Haratau; ex-PSD- Eugen Gioanca; ex-PSDAmintim ca liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul PNL Marius Bodea, a confirmat miercuri ca Mihai Chirica va candida la primarie din partea PNL . Anterior, aceasta informatie aparuse in spatiul public pe diverse surse politice.Alexandru Muraru, prim-vicepresedintele PNL Iasi, a spus insa ca eventuala primire in partid a lui Mihai Chirica, primarul orasului Iasi, este o eroare politica majora "Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic, viceprimar (PSD), si primar de 5 ani (initial interimar si apoi ales PSD), Mihai Chirica a esuat in a contribui cu adevarat la dezvoltarea orasului si la transformarea acestuia intr-o metropola europeana, comparabila macar cu cele din vestul tarii", sustine Muraru intr-o postare ampla pe contul sau de Facebook.A.D.