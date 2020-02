Cancerul mintii

Ziare.

De ce e asa de mare nevoie de anticipate cu numai cateva luni inainte de alegerile la termen si avand o guvernare stabila? Pentru ca data de 1 septembrie atarna ca o sabie a lui Damocles cu majorarea uriasa de pensii si dublarea de alocatii.Ce a generat aceste decizii toxice ale PSD? Populismul, desigur. PSD, ajuns in epoca Dragnea in cea mai teribila decadere intelectuala de la infiintare, a recus la singurul argument care ii era accesibil.Tine de domeniul evidentei cifrelor ca majorarea atat de mare nu este posibila si daca se va face va provoca dezechilibre uriase care vor eroda veniturile tuturor, inclusiv ale pensionarilor, care s-ar putea trezi cu putere de cumparare chiar mai mica decat inainte de marire.Ce face un partid corect si modern intr-o astfel de situatie? Mai ales un partid care, teoretic, reprezinta electoratul de dreapta? Porneste de la premisa ca alegatorii nu sunt tampiti si nu trebuie prostiti si le explica repetat, calm, argumentat, cu cifrele pe masa, ce se poate si ce nu se poate.Adica are curajul celei mai importante schimbari de paradigma: felul in care te raportezi la alegator, stimulandu-i inteligenta si realismul, nu emotiile si panica.Ei bine, PNL incearca sa evite majorarea recurgand la eschiva anticipatelor si la alt set de argumente populiste: totul pentru oameni si popor.Sigur ca nivelul argumentatiei e diferit, dar mentalitata din spatele ei e identica: votul se castiga creand iluzia ghiftuirii alegatorului. Politologul Ovidiu Voicu imi spunea la Europa FM ca problema nu este a oamenilor, ei pot intelege realitatea, problema este a politicienilor, care nu pot concepe altceva decat populismul ca mod de interactiune cu electoratul.Ceea ce ucide reforma din sanatate este cam acelasi lucru. Eu sunt de acord cu principiul ordonantei sanatatii, adica banii sa urmeze pacientul, care sa aiba dreptul sa opteze intre spitale publice sau private.Atacat cu argumente populiste, guvernul a reactionat populist, promitand cea ce nu se poate: de toate, pentru toti, la pretul pietii si fara coplata. Asa ceva nu exista.O reforma corecta si, din punctul meu de vedere, absolut necesara, nu se poate face cu o ordonanta emisa pe genunchi, nu doar pentru ca este procedural incorect, ci si pentru ca, pentru a fi viabila, din ea trebuie sa faca mai multi pasi, total impopulari insa.1. Pentru ca banii sa urmeze pacientul e necesara, dupa cum explica expertul in sanatate publica dr. Sorin Paveliu , schimbarea din temelii a sistemului de finantare. Adica trecerea de la finantare prin bugete anterior stabilite si impartite apoi spitalelor, la finantarea ulterioara prestarii serviciului medical.Trecerea aceasta presupune stabilirea de tarife clare, bine gandite, demers care nu are cum sa fie rapid, fiind necesare studii de impact, negocieri.2. Ca sa aiba ce urma pacientul, e necesar ca banii platiti lunar sub forma contributiei de sanatate sa fie din nou ai lui, asa cum erau in primii ani de functionare a CNAS, adica inainte de a fi nationalizati de guvernarea Nastase.De atunci, CNAS primeste din aceste contributii cat vrea guvernul sa ii dea si cu banii aceia plateste si pentru cei care nu contribuie.3. Un sistem finantat de o minoritate platitoare de contributii, in jur de 7 milioane de oameni, nu poate sustine sistemul sanitar pentru toata lumea. Economic e imposibil. Mai ales ca principalii consumatori de servicii medicale sunt exact cei care nu mai platesc contributii, in frunte cu pensionarii si beneficiarii programelor nationale de sanatate.4. Niciunde in lume nu se deconteaza aproape tot (ma refer la spitalizare) pentru toti in baza unei contributii foarte mici. Pe vremea cand medicina insemna doar stetoscop si tensiometru, seringi, tifon si priceperea medicului, se putea si asa. Dar pe masura ce a devenit mai avansata tehnic, medicina a devenit tot mai scumpa.Solutia corecta este sa ai un pachet de baza realist, care sa includa un numar de servicii limitate la care sa ai dreptul la orice ora din zi si din noapte in baza asigurarii publice minimale si apoi diferite praguri de asigurare suplimentara, tot mai scumpa, publica sau privata, pana la cea care acopera absolut totul, dar cu o contribuite lunara care poate ajunge si la sute de euro. Si, desigur, un sistem de deduceri din impozit pentru costul asigurarii.Este cineva dispus sa spuna lucrurile acestea in mod onest si deschis, sa le explice, sa provoace oamenii la o alegere reala intre ceea ce avem acum pe bani putini sau ceea ce ar trebui si am vrea sa avem, dar pe bani mai multi si cu mult mai multi contributori? Asuzitoare tacere, nu-i asa?