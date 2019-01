Danca, dupa anuntul lui Dragnea: Joaca poker cu bugetul Romaniei si blufeaza "cu cifrele pe masa"

Ziare.

"Dragnea joaca poker cu bugetul Romaniei si blufeaza 'cu cifrele pe masa'. Intr-o postare pe Facebook, liderul analfabetilor economici din PSD si ALDE, Liviu Dragnea ne anunta ca PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde lei, cu 25% mai mult decat in 2016. Las la o parte ca vorbim de o valoare nominala a PIB-ului, umflata din pixul lui Ghizdeanu, cel care a ramas celebru pentru afirmatia -Pai, cat sa fie PIB-ul, domn' ministru?-. (...)Terminati-o cu joaca de-a cifrele si veniti cu un buget real in Parlament fara scamatoriile prin care ati falsificat executia bugetara din 2018, pe care trebuia deja sa o comunicati public inca de vineri. Mai -lucrati- la cifre, sa inteleg, sa iasa deficitul pe cash sub 3% din PIB, nu-i asa?", a scris pe Facebook Ionel Danca.Liberalul a adaugat ca in ultimii doi ani inflatia a crescut cu aproape 7%."Daca tot e sa punem cifrele pe masa, pai atunci sa spunem ca la finalul anului 2016, inflatia era cu minus iar in doi de ani guvernare PSD - ALDE, inflatia cumulata a fost de aproape 7%, adica a crescut cu peste 700%. Tot cu cifrele pe masa, trebui sa spunem ca dobanda ROBOR era sub 1% cand PSD si ALDE au preluat guvernarea iar acum este peste 3%, adica o crestere de 300%. Cursul de schimb, atunci cand Dragnea si Tariceanu preluau guvernarea, in ianuarie 2017 era de 4,49 lei pentru un Euro iar acum mai are putin si sparge pragul de 4,80 lei, ceea ce inseamna o crestere a ratelor bancare la creditele in euro de aproape 10%", a mai scris Danca.Acesta i-a transmis liderului PSD ca daca mai vrea sa vorbeasca "cu cifrele pe masa" opozitia mai are de adaugat cifre, amintind de taierea pensiilor."Tot cu cifrele pe masa despre guvernarea PSD - ALDE, preturile la utilitati au luat-o razna in doi ani: 1 kWh gaz era 0,10927 lei in ianuarie 2017 iar acum a ajuns 0,13587 lei, ceea ce inseamna o crestere de 24%. Nu pot sa nu reamintesc aici si -teapa- data pensionarilor carora le-au fost taiate pensiile in 2018 cu 7% iar in 2019 cu 9%, ceea ce cumulat inseamna ca in doi ani, PSD si ALDE au taiat pensiile cu 16% prin neaplicarea formulei de indexare a punctului de pensie in vigoare. Domnu' Liviu, mai vreti cu cifrele pe masa, ca mai avem?!", a conchcis Ionel Danca.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminica pe Facebook ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016 , adica o crestere de 25%. Sunt cele mai mai cresteri, in doi ani consecutivi, din istoria Romaniei, a adaugat el."71,2 miliarde in plus fata de anul 2016, reprezentand o crestere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25%!! Sunt cele mai mai cresteri, in doi ani consecutivi, din istoria Romaniei! #indraznestesacrezi", a scris pe Facebook Liviu Dragnea.El a atasat si doua grafice comparative cu 2016, unul cu PIB si unul cu veniturile bugetare.De asemenea, Liviu Dragnea a postat, vineri, o fotografie in care apare alaturi de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, de Darius Valcov, ministrii Niculae Badalau, Eugen Teodorovici si de secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu . Mesajul sau este "cu cifrele pe masa, viitorul arata bine".