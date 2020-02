Doi consilieri PNL au votat bugetul lui Firea. Ciucu: Doi blatisti, ramasite de care vom scapa zilele acestea

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, Ciucu lasa de inteles ca cei doi consilieri vor fi sanctionati de partid, pentru ca "nu au respectat deciziile Biroului Politic"."Despre cei doi membri PNL din Consiliul General care sunt mana in mana cu Firea: PNL Bucuresti a trecut printr-o reforma profunda. Nu se poate intampla instantaneu, sunt proceduri statutare de care trebuie sa tii cont pentru a face lucrurile in ordine. In legatura cu cei doi "colegi" liberali care i-au votat proiectele lui Firea... Ii stim, pentru noi nu a fost o surpriza.Sunt din vechea garda, sunt cei care au detinut in trecut puterea in PNL Bucuresti, sunt cei inclinati spre blaturi. Nu i-am putut da afara la timp pentru ca avem nevoie de motive statutare care sa ofere consistenta juridica acestei actiuni. (...)Ei sunt doar ramasite de care vom scapa zilele acestea, pentru ca avem suficiente motive statutare (nu au respectat deciziile Biroului Politic. (...) Asa ca nu va infierbantati si nu generalizati ca PNL e pe blat cu Firea, nu suntem, este vorba de doi tradatori, doi blatisti, doua ramasite si zilele acestea separam graul de neghina", sustine Ciucu.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat bugetul general al Primariei Capitalei pe 2020 de circa 10 miliarde lei, adica peste 2,1 miliarde euro.Proiectul a trecut cu 33 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si 3 abtineri.Consilierii generali ai PNL Alexandru-Hazem Kansou si Cristian Olteanu au anuntat ca voteaza bugetul.