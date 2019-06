Inalta Curte l-a condamnat pe deputatul Mihai Voicu: Daca voiai sa candidezi pe lista PNL, trebuia sa dai bani la partid

Banii, confiscati

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Decizia a fost data de Inalta Curte si poate fi contestata la completul de 5 judecatori.In acelasi dosar, Inalta Curte i-a condamnat pe fostul secretar general al PNL Dolj, Dan Mogos, la 2 ani de inchisoare cu suspendare, iar pe Constantin Enea, la data faptei vicepresedinte al Biroului Permanent Teritorial al PNL si reprezentant al SC Coliseum SA, la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Societatea Coliseum SA a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 10.000 lei, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de spalare de bani.Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea de la Mihai Voicu si Dan Mogos a sumei de 133.769,80 lei (cate 66.884,90 lei de fiecare) si de la Constantin Cosmin Enea si Coliseum SA suma de 156.680,20 lei (cate 78.340,10 lei de fiecare)."Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonantele din datele de 15 decembrie 2017 si 20 decembrie 2017 in dosarul nr. 87/P/2014 al PICCJ- DNA - Serviciul Teritorial Craiova, in limita sumelor de bani confiscate de la fiecare dintre inculpati.In baza art. 274 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, obliga inculpatii la plata sumei de cate 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat", au mai decis magistratii.Procurorii DNA spun ca in perioada ianuarie - aprilie 2012 Mihai Voicu, in calitate de presedinte al PNL Dolj si vicepresedinte al PNL la nivel national, beneficiind de ajutorul lui Dan Mogos, si-a folosit influenta si autoritatea pentru a le impune membrilor Biroului permanent teritorial criterii nestatutare, in sensul ca membrii de partid, pentru a putea candida de pe un loc eligibil, sa sprijine financiar campania electorala prin plata unor contributii individuale.Conform DNA, "donatiile" respective conditionau candidaturile pe un loc eligibil pe listele de vot la alegerile locale 2012 ori parlamentare din toamna anului 2012 sau sustinerea politica pentru ocuparea unei functii de conducere intr-o institutie publica.Procedand in aceasta maniera, 20 de membri ai organizatiei de partid au fost determinati sa dea diverse sume de bani, respectiv intre 5.000 de lei si 20.000 de lei, in valoare totala de 290.450 de lei.Din aceasta suma, Constantin Enea a primit 156.680 de lei pentru a fi folositi la achizitionarea de materiale promotionale care urma sa fie folosite in campania electorala din vara anului 2012.Din aceasta suma, in realitate au fost folositi in scopul mentionat doar 24.873 de lei, restul fiind insusiti de Enea prin intermediul SC Coliseum SA, mai spune DNA.