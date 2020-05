Lider PNL, despre decizia CCR in cazul pensiilor speciale: E rusinoasa si dezonoranta

Ziare.

"Intrebarea legitima a PNL este cum pot niste judecatori ai CCR, beneficiari de pensii speciale, sa judece cu buna-credinta desfiintarea pensiilor speciale? O alta intrebare este daca vreodata, in Romania, cat timp judecatorii CCR beneficiaza de privilegii si de cumul pensie-salariu, vom putea avea o decizie favorabila desfiintarii pensiilor speciale?PNL a fost si este singurul partid care a dus la votul final o asemenea lege, in care am prevazut anularea pensiilor speciale, inclusiv cele ale judecatorilor CCR. A fost atacata de asa-zisul Avocat al Poporului, care a luat o decizie impotriva poporului roman, ce respinge pensiile speciale!Vom astepta punctul de vedere al CCR si vom reveni cu un nou act normativ care sa tina cont de motivarea CCR! Rusinoasa si dezonoranta decizie!", afirma Roman intr-un comunicat de presa.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Avocatului Poporului asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta , precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.