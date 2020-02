Lider PNL: Noi, la Bucuresti, trebuie sa avem candidat propriu

Ziare.

"Avem un camp mare de batalie in Bucuresti., daca vrem sa ne consolidam ca partidul numarul unu la guvernare pentru - nu doar patru ani - ci pentru urmatorii opt ani de zile. Capitala este un obiectiv fundamental pentru PNL., pentru a avea o guvernare armonioasa si eficienta in toata Romania.Romania normala nu poate fi realizata 100% fara o capitala intrata in normalitate. Capitala Romaniei, regiunea de aici, judetul Ilfov, genereaza peste 40% din PIB-ul Romaniei. Asadar, Capitala Romaniei nu poate ramane in urma unor orase de succes deja administrate de liberali de-ai nostri", a spus el, in cadrul conferintei de alegeri a PNL Bucuresti.Sighiartau a mai precizat ca Bucurestiul nu are nevoie "doar de salvatori si de povestitori cu un bun PR in spate", ci si de mari constructori, de modernizatori, de "renovatori" de patrimoniu."Bucuresti, sa stiti, ca pierde teren in fata Clujului, Oradei, ca ritm de dezvoltare si modernizare, ca imagine si credibilitate. Asadar,, iar candidatul nostru trebuie sa aiba toate calitatile si programul astfel incat sa adune in jurul lui nu doar opozantii lui Firea, dar si nehotaratii si chiar fostii sustinatori si votanti ai lui Firea, care sunt dezamagiti de proasta administrare a Capitalei. (...)cu un bun PR in spate. Bucuresti are nevoie de mai mult: de mari constructori, de modernizatori, de renovatori de patrimoniu, exact cum sunt primarii nostri de succes. Trebuie sa avem un candidat puternic, credibil, cu realizari si aptitudini reale manageriale si politice, cu o sustinere puternica din partea conducerii partidului", a precizat reprezentantul PNL.El s-a declarat convins ca numerosi bucuresteni sunt "exasperati" de actuala administratie si ca este un cliseu faptul ca actualul edil general, Gabriela Firea, ar fi "greu de invins"."Doar noi, partidul administratiilor performante, cu experienta si realizarile pe care le avem in teritoriu, putem atinge acest obiectiv ambitios si vital pentru Bucuresti, insa trebuie sa depasim cateva clisee si prejudecati care vad ca circula prin aerul poluat al Bucurestiului. Unii spun ca Firea e puternica si greu de invins. Nu este asa. Mergeti in strada - si dvs. o stiti cel mai bine: toti bucurestenii sunt exasperati de administratia ei si a primarilor de sectoare.Ideea ca PSD-istii au dat, asa cum a facut Dragnea la guvernare, mariri de salarii, de pensii si tot felul de ajutoare sociale, s-a dovedit cu totul insuficienta ca PSD sa castige alegerile care au avut loc. Acelasi lucru este si in Bucuresti. Doamna Firea a reusit o performanta extraordinara. In cea mai dezvoltata zona din Romania, Bucuresti-Ilfov, cu cel mai mare buget pe cap de locuitor, a reusit sa falimenteze administratia Capitalei", a spus Robert Sighiartau.