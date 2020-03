Mihai Chirica sustine ca la finele acestei saptamani se va decide daca intra in PNL

Ziare.

com

"Inteleg ca va fi o decizie cat se poate de rapida in interiorul PNL. Voi candida fie sustinut de PNL, dar posibil si ca membru PNL, asta va fi decizia lor. Este o experienta pe care vreau s-o trec cu succes. Vorbim de un parteneriat pe care l-am legat pe termen lung si sper sa fie in beneficiul iesenilor, nu al meu", a declarat primarul Mihai Chirica, intr-un interviu la TVR Iasi.Intrebat daca accepta sa devina membru PNL, Mihai Chirica a raspuns: "Daca este conform parteneriatului pe care l-am propus, atunci da".Surse din cadrul PNL Iasi afirma ca la sfarsitul acestei saptamani este programat Biroul Permanent Judetean (BPJ) al filialei, iar in cadrul sedintei ar urma sa fie discutata venirea in partid a lui Mihai Chirica.In urma cu doua saptamani, tot in cadrul unei sedinte a BPJ, a fost o discutie informala pe subiectul Chirica, fara sa se ia nicio decizie.