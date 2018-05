Ludovic Orban a fost in Germania. Cu cine s-a intalnit si ce a discutat

presedintele Fundatiei Konrad Adenauer, fostul presedinte al Bundestag Norbert Lammert;

directorul pentru politica externa, securitate si dezvoltare in cadrul Cancelariei Federale, Jan Hecker;

purtatorul de cuvant pe teme de politica externa, Jurgen Hardt;

purtatorul de cuvant pe teme de politica externa, vicelider al fractiunii parlamentare CDU/CSU din Bundestag, Katja Leikert;

deputati din grupul de lucru de politica externa din fractiunea parlamentara CDU/CSU din Bundestag;

secretarul de stat parlamentar in Ministerul Federal al Economiei si Energiei, Thomas Bareib;

purtatorul de cuvant pentru politica europeana al fractiunii parlamentare CDU/CSU din Bundestag, Florian Hahn;

Katrin Staffler, raportor pentru Romania in Comisia de Politica Externa.

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, au fost abordate teme legate de parteneriatul PNL-CDU, principalele modalitati de colaborare in privinta subiectelor de pe agenda europeana, necesitatea unei coordonari a politicii externe comune la nivelul Uniunii Europene, mentinerea parteneriatului transatlantic, Brexit si strategia Partidului Popular European pentru alegerile europarlamentare din 2019."De asemenea, au fost discutate evolutiile politice interne din ambele tari, fiind evidentiat parteneriatul intre cele doua formatiuni politice in cadrul Partidului Popular European si sprijinul de care se bucura PNL, ca principal partid de opozitie in Romania, pentru apararea democratiei si a parcursului european al tarii", potrivit sursei citate.Orban a efectuat vizita alaturi de o delegatie PNL din care au facut parte secretarul general al partidului Robert Sighiartau, purtatorul de cuvant al PPE Siegfried Muresan, vicepresedintii PNL Vlad Nistor si Cristian Busoi, dar si europarlamentarul PNL Daniel Buda.Pe langa intrevederea cu Merkel, presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU), delegatia PNL s-a mai intalnit cu:A.D.