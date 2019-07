PNL cere desecretizarea apelurilor la 112 in cazul tragediei de la Caracal

Ziare.

"Oricat de socante ar fi aceste inregistrari, ele sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns. Opinia publica din Romania este mintita in continuare aruncandu-se pe piata tot soiul de fake-news-uri, menite sa distraga atentia de la incompetenta crasa a unor functionari ai statului.Inregistrarile sunt considerate a fi secrete pentru simplu motiv ca reflecta un adevar si o emotie, care cu siguranta vor bulversa opinia publica. Nimic nu este mai important decat aflarea adevarului si tragerea la raspundere a vinovatilor.Mizeria autoritatilor, incompetenta lor, indiferenta si cinismul nu pot fi ascunse sub pres", precizeaza Roman intr-un comunicat de presa transmis luni.In opinia sa, publicarea inregistrarilor nu are cum sa incurce ancheta penala, "ci dimpotriva, poate da sentimentul ca vor plati toti cei vinovati"."Se mizeaza probabil pe faptul ca odata cu trecerea valului de emotie, vinovatii vor scapa. Se inseala amarnic. Inregistrarile nu vor soca doar Romania, ci o lume intreaga. Motivul invocat pentru secretizare este fals, nu are sustinere juridica, ci dimpotriva duce la aflarea adevarului.Fac un apel catre conducatorii MAI sa se abtina de la declaratii mincinoase. Si sa se roage pentru sufletul unui copil chinuit ucis de multa, multa incompetenta!", adauga Roman, conform sursei citate.Amintim ca, miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni. Ulterior, procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca Georghe pentru omor calificat , iar anchetatorii au confirmat ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a fost prinsa de Dinca sunand la 112.Intre timp, seful STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia. In plus, 8 politisti sunt anchetati, iar agentul care a preluat apelul de la 112 a fost deferit Parchetului