PNL respinge categoric afirmatia ca BNR e vinovata de cresterea accelerata a inflatiei

"Am aici tabelul oficial cu rata anuala a inflatiei in luna martie 2018 . Rata inflatiei este calculata de Eurostat, iar in dreptul Romaniei rata inflatiei este 4%. Rata medie a inflatiei la nivelul Uniunii Europene este 1,5%. Dragnea ii minte cu nerusinare pe romani. (...) Domnul Dragnea face lista vinovatilor pentru faptul ca exista inflatie in Romania. Evident ca in capul listei asa-zisilor vinovati pune Banca Nationala a Romaniei. Pozitia clara a PNL -. BNR a folosit toate parghiile care sunt la dispozitia sa pentru a tine inflatia sub un anumit nivel. (...) Banca Nationala a Romaniei a facut tot ce a putut pentru a mentine leul la un nivel cat de cat acceptabil si pentru a impiedica prabusirea valorii monedei nationale. BNR a facut tot ceea ce trebuia facut pentru a impiedica inflatia, singura sursa de inflatie sunt politicile guvernamentale", a spus Orban, intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca alti "vinovati" descoperiti de "propaganda" partidelor de la guvernare sunt Uniunea Europeana si Fondul Monetar International."Dragnea incearca sa justifice cresterea pretului la utilitati, la energie, la gaze, prin faptul ca ne-a fost impus de UE si de catre FMI sa liberalizam preturile la energie electrica, gaze si altele. (...) Romania din momentul aderarii la UE si chiar anterior aderarii stia foarte bine ca aceste preturi trebuie liberalizate si ca este normal intr-o economie capitalista sa existe o piata si in domeniul energiei. Nu poti sa consideri si mai ales sa ii pacalesti pe romani ca aceste cresteri de preturi se datoreaza liberalizarii. Aceste cresteri de preturi se datoreaza tot Guvernului. In domeniul energiei, Guvernul are un cvasi monopol, companiile de stat producatoare de energie sunt principalele vinovate pentru cresterea pretului la energie electrica, de exemplu prin faptul ca au iesit pe piata la niste preturi foarte mari", a mentionat Orban.Acesta a aratat ca pentru cresterea pretului carburantilor nu este de vina cresterea pretului la baril pe piata internationala, asa cum a spus Liviu Dragnea, ci reintroducerea supraaccizei la carburanti.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca "sub nicio forma" nu este de acord cu ideea ca inflatia ar fi generata de politicile de crestere a veniturilor romanilor El a precizat ca inflatia din Romania este de 1,6%, sub media din UE, si a vorbit, in context, despre cauzele cresterii acesteia, a preturilor, cauze in care se include si modul "in care nu colaboreaza BNR cu Guvernul Romaniei", si a sugerat ca unele actiuni de la Banca Nationala sunt coordonate cu unele declaratii ale Opozitiei.