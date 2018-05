PNL sesizeaza CE si BCE privind interventia politicului in politica monetara din Romania

Ziare.

"In biroul Politic al PNL de ieri (luni - n.red.) am propus si a fost aprobat ca PNL sa sesizeze CE si BCE asupra interventiei directe a politicului in politica monetara din Romania.Scrisoarea lui Liviu Dragnea, presedintelele Camerei Deputatilor, catre BNR este dovada principala a interventiei directe a politicului in politica monetara. Este pentru prima oara cand un lider politic in functie publica intervine direct si ameninta independenta politicii monetare", a scris senatorul Florin Citu pe Facebook Liberalul mai sustine ca, din punctul sau de vedere, au fost incalcate: Legea nr.312/2004 art.1 alin. (2), articolul 130 din Tratatul de aderare si articolul 7 din Statutul SEBC si BCE.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut publica, vineri, corespondenta pe care a purtat-o cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , in scrisoarea sa sustinand ca membrii conducerii BNR au indus la nivelul mediului economic o stare de neincredere in Guvern.Presedintele Klaus Iohannis a atacat luni programul PSD , spunand ca acesta este pe contrasensul logicii economice, iar PSD nu reuseste sa urmeze nici macar propriul program, ajungand sa amaneteze viitorul tarii.In aceeasi declaratie de presa, presedintele Iohannis a cerut pentru a doua oara demisia premierului Viorica Dancila.