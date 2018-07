Politistii rutieri vor sa-i faca plangere penala deputatului PNL care a initiat legea privind presemnalizarea radarelor

Plangere penala?

Scrisoarea catre Klaus Iohannis

Ziare.

com

Deputatul liberal a spus ca nu poate intelege de ce se opun politistii modificarilor la Codul Rutier care vizeaza presemnalizarea radarelor, el intrebandu-se daca motivul nu este ca "dispare spaga" si ca "nu mai pot sta la panda"., li s-a adresat Roman politistilor de la Rutiera.Deputatul PNL Florin Roman, initiator al proiectului privind modificarea art.109 din Codul Rutier, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri, cu 500-1.000 de metri inainte, a scris, sambata, pe Facebook, ca ar vrea sa inteleaga, dar nu poate, de ce se opun politistii de la Rutiera presemnalizarii radarelor, el intrebandu-se daca motivul nu este ca dispare spaga si ca nu mai pot sta la panda."As vrea sa inteleg, dar nu pot.", se intreaba deputatul liberal.El spune ca a circulat prin Italia aproximativ 500 de kilometri si ca peste tot erau radare presemnalizate, iar "soferii incetinesc si se feresc de accidente si amenzi"."De ce mor in prezent pe sosele domnilor de la rutiera 2000 de oameni? E bine asa? Vanati si morti? Nu va apasa niciodata numarul mare de morti pe sosele, faptul ca in loc sa preveniti, voi panditi si oamenii mor in accidente? Nu va mai satura nimeni de ciubuc?", a mai scris Florin Roman.Grupul Politistilor Rutieri din Romania a transmis, printr-un comunicat de presa, ca analizeaza oportunitatea formularii unei plangeri penale impotriva deputatului PNL, care "aduce atingere onoarei si prestigiului Politiei Romane"."Urmare aparitiei in spatiul public a unei postari de pe reteaua de socializare a domnului deputat Florin Roman, prin care acesta aduce atingere onoarei si prestigiului Politiei Romane prin folosirea unor cuvinte si expresii jignitoare la adresa tuturor politistilor, catalogandu-i dreptsiGrupul Politistilor Rutieri din Romania, prin Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual, analizeaza oportunitatea inaintarii catre unitatea de parchet competenta a unei plangeri penale impotriva domnului deputat Florin Roman, pentru savarsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 296 din Codul Penal. Totodata, se analizeaza si posibilitatea inaintarii catre instanta competenta a unei actiuni privind denigrarea personalului Politiei Romane, prin folosirea in spatiul public a unor expresii sau cuvinte menite sa aduca atingere onoarei si demnitatii politistilor", arata Grupul Politistilor Rutieri din Romania.De asemenea, politistii de la serviciul Rutier cer conducerii Politiei Romane o pozitie publica fata de afirmatiile deputatului.Grupul Politistilor Rutieri din Romania a transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care atrage atentia ca, dupa adoptarea unor modificari la Codul Rutier care vizeaza presemnalizarea aparatelor radar, "". Politistii cer presedintelui sa nu promulge legea pe care o considera un "pariu cu viata cetatenilor" si ii solicita sa atace la Curtea Constitutionala prevederile acesteia.Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, in 5 iulie, un proiect de lege pentru modificarea art.109 din Ordonanta de Guvern nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri cu 500 - 2.000 de metri inainte.