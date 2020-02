Prim-vicele PNL Iasi contesta sustinerea primarului Chirica: O eroare politica majora! Asocierea cu Iohannis, un neadevar de proportii

Ziare.

"Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic, viceprimar (PSD), si primar de 5 ani (initial interimar si apoi ales PSD), Mihai Chirica a esuat in a contribui cu adevarat la dezvoltarea orasului si la transformarea acestuia intr-o metropola europeana, comparabila macar cu cele din vestul tarii", sustine Muraru intr-o postare ampla pe contul sau de Facebook.El mai scrie, intre altele, ca orasul este ignorat de primarul sau, care este implicat in numeroase scandaluri imobiliare si financiare, are o avere pe care nu o poate justifica, este inculpat intr-un dosar penal pe rolul Parchetului Iasi, iar recent a fost condamnat pentru declaratii rasiste de catre CNCD."Insultele, jignirile, rafuielile cu presa, intimidarea oamenilor de afaceri sunt la ordinea zilei. Universul politic al lui Chirica arata exact ca cel al lui Radu Mazare, al Gabrielei Firea sau al Olgutei Vasilescu: clanuri, retele, clientela cotropitoare. Un asemenea personaj nu va fi niciodata un liberal!", se mai arata in postare.Totodata, liberalul subliniaza ca "asocierea de numele presedintelui Iohannis, de care a facut uz Mihai Chirica in ultima vreme, este un neadevar de mari proportii".Asta in conditiile in care edilul a afirmat, miercuri, ca drumul sau politic va continua alaturi de presedintele Klaus Iohannis."Acesta a avut scopul de a proiecta o asa zisa sustinere de care s-ar bucura actualul primar din partea presedintelui Romaniei. Este complet fals.. Faptul ca Mihai Chirica foloseste abuziv numele presedintelui Iohannis in eventuala sa venire in PNL, demonstreaza o mare impostura dar si disperarea cu care a cautat fara succes, vreme de doi ani, usa de intrare in PNL.Eventuala candidatura a lui Mihai Chirica din partea PNL va decredibiliza pentru multi ani organizatia. Se va termina prost, in oricare scenariu. Una este sa sustii un proiect politic sau o oportunitate de moment si alta este sa primesti in randul Partidului National Liberal un fost vicepresedinte national PSD. O ipostaziere a Gabrielei Firea si a Olgutei Vasilescu la Iasi, un personaj crescut de baronul Gheorghe Nichita, validat de protipendada PSD", a mai scris Muraru.Precizam in context ca Alexandru Muraru este fratele lui Dan-Andrei Muraru, consilier prezidential la Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila."Reamintesc faptul ca nu departe de ceva vreme, cu totii ticluiau in laboratoarele PSD cum sa destructureze justitia, statul de drept, sa modifice legi care sa-i gratieze, sa scoata Romania din Uniunea Europeana. Mihai Chirica a fost parte a acelei constructii si a echipei cu care Dragnea a ajuns presedintele PSD. Practic, autoexcluderea sa din PSD a fost o strategie menita sa-i asigure un exit dintr-un partid muribund.Romanii ne au aratat in 2019, la vot, nu doar ca nu mai doresc PSD, ci nici baroni si nici PSD-isti imbracati in haine noi! (...)La alegerile pentru primaria Iasi, un compromis compromitator va naste probabil o victorie de moment, dar o mare ultragiere si, implicit, o amanare a unui proiect autentic liberal, menit sa transforme cu adevarat orasul si comunitatea", adauga Muraru.Amintim ca liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul PNL Marius Bodea, a confirmat miercuri ca Mihai Chirica va candida la primarie din partea PNL. Anterior, aceasta informatie aparuse in spatiul public pe diverse surse politice.Membrii locali ai USR si PLUS acuza un "blat" intre PSD si PNL.