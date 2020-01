Primarul acuzat de sex cu minore traficate s-a autosuspendat din PNL: Sunt mandru cu ceea ce am realizat!

Ziare.

Informatia a fost furnizata Ziare.com de PNL Iasi printr-un comunicat de presa."Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul mediatic, ce privesc circumstantele implicarii primarului comunei Mogosesti-Siret, Damian Butnariu, intr-un dosar finalizat in prima instanta, Filiala Judeteana PNL Iasi a luat act de autosuspendarea acestuia din pozitia de membru al Partidului National Liberal.In prima sedinta a Biroului Politic Judetean se va face o analiza a acestei situatii, urmand a se lua o decizie conform statutului PNL. Gestul primarului de a se autosuspenda din calitatea de membru PNL este un gest firesc si asteptat", arata documentul citat.Cat despre edil, acesta sustine ca este mandru de realizarile sale si ca e atacat mediatic pentru ca este an electoral."In an electoral, este normal sa fii atacat mediatic de catre toti cei care tanjesc la functia ta. M-am trezit astazi, personaj principal intr-o poveste, veche si incheiata de 13 ani, in care am avut calitatea de martor.Eu sunt mandru cu ceea ce am realizat, in calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 incoace si", scrie pe Facebook Damian Butnariu Apoi, edilul aminteste ca este membru PNL de la inceputul carierei politice si intelege sa se puna "la dispozitia conducerii partidului in aceasta situatie", pe care o roaga sa ia act de dorinta de a se autosuspenda, "pana cand adevarul va iesi la suprafata in acest caz".Primarul le multumeste cetatenilor comunitatii pentru increderea acordata si sustine ca doar ei sunt "singurii care imi cunosc caracterul personal si realizarile in momentele critice din comuna, realizari care vor ramane mai presus de toate rautatile".Amintim ca presa a dezvaluit vineri ca Damian Butnariu a dat o declaratie in calitate de martor intr-un dosar penal de trafic de minori, in care a recunoscut ca a facut sex cu doua fete traficate , chiar in sediul institutiei publice. Damian Butnariu este primar din 2004.B.B.