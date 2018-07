Primarul Mircea Hava propune ca Biserica si Armata sa plateasca impozite: De la Sfantu Petru in jos, toata lumea raspunde (Video)

Edilii cer o ordonanta

Ziare.

com

"De la Sfantu Petru in jos, toata lumea raspunde. Si de la Sfantu Petru in jos toata lumea plateste impozite.", a declarat Mircea Hava, citat de Digi 24. De aceeasi parere este si primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL) . ". Ca in acel moment statul va sti exact ce are, va incepe sa faca ordine, ca isi va da seama ca tine o cladire abandonata si plateste impozit. Ca o tine si se degradeaza", a declarat Falca.Tot de la PNL a venit si propunerea impozitarii diferentiate, dupa criterii sociale, economice si geografice. Ilie Bolojan, primar Oradea: "Am putea cere supraimpozitare de 500% pentru imobilele neingrijite. O majorare pe care fiecare primarie sa o poate aplica daca doreste sau nu, inclusiv dupa criterii urbanistice".Pe de alta parte, Robert Negoita, presedintele Asociatiei Municipiilor, ridica problema finantarii proiectelor. El este de parere ca acest lucru va fi o piatra de incercare, mai ales dupa ce Guvernul a decis ca primariile ar trebui sa ia credite de la banci. Primarii cer Guvernului sa dea cat mai repede o ordonanta care sa rezolve aceasta problema.