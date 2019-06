Proiect de lege: Ucigasii, violatorii, talharii si coruptii sa nu mai beneficieze de liberare conditionata

Efectele recursului compensatoriu

Ziare.

com

Parlamentarul liberal explica obiectivul initiativei sale: "."Concret, sunt exceptate de la liberarea conditionata persoanele inchise pentru omor, viol, talharie, agresiunea sexuala, act sexual cu minor, corupere sexuala a minorilor, luare si darea de mita, trafic de influenta, cumpararea de influenta si abuz in serviciu.Florin Roman spune ca in ulima perioada am asistat la o explozie a fenomenului infractional, ca urmare a adoptarii Legii recursului compensatoriu."Noile reglementari au condus la rezultate nefaste in ceea ce priveste siguranta cetatenilor romani. Realitatea ne-a aratat ca acei condamnati, care au fost eliberati conditionat, in loc sa demonstreze ca s-au indreptat in fapt au recidivat," declara Florin Roman.Liberalul mai arata ca nu trebuie sa se repete incidente ca in noiembrie 2018, cand un barbat, care abia fusese eliberat din penitenciar, unde ispasise pedepse pentru talharie si tentativa de viol, a lovit cu salbaticie si a talharit o tanara intr-un bloc din Alba Iulia sau asasinatul din 13 ianuarie 2019, cand un tanar de 25 de ani a murit la Spitalul din Medias, dupa ce a fost injunghiat de un fost condamnat pentru omor si care fusese eliberat recent in baza recursului compensatoriu."Criminalii, violatorii, talharii, pedofilii sau coruptii nu merita sa se intoarca in societate fara sa plateasca pentru faptele comise! Mai presus de toate este siguranta cetatenilor!", conchide deputatul PNL.Proiectul legislativ si expunerea de motive pot fi parcurse pe site-ul camerei Deputatilor.