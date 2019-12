Razboi intre PNL si USR in Ploiesti: Sesizare penala pe numele primarului pentru Targul de Craciun

Ziare.

Candidatul USR la functia de primar al Ploiestiului, Mihai Politeanu, a depus la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti o sesizare penala impotriva primarului PNL Adrian Dobre si a directorului Parcului Municipal Vest din Ploiesti, Constantin T. Donald Nicolae, in legatura cu organizarea Targului de Craciun si Oraselului copiilor, prin care arata ca ar fi fost avantajata o firma privata cu incalcarea prevederilor legale, a anuntat, miercuri, USR Prahova."Reies indicii temeinice ca in procesul de inchiriere a domeniului public Parc Municipal Vest in luna decembrie catre firma (...) s-au comis fapte de natura penala. Ele privesc inchirierea domeniului public prin alta procedura decat cea legala, anume licitatie publica, incercarea de a da o aparenta de legalitate darii in folosinta a domeniului public printr-o conventie semnata de primarie si administratia parcului, pe de o parte, si o firma privata, pe de alta parte, prin care s-au eludat prevederile legale privind licitatiile pentru inchirierea domeniului public, paguba financiara produsa bugetului public prin aplicarea abuziva si preferentiala a unei singure taxe pentru un singur eveniment, desi este vorba este vorba de o serie de evenimente generatoare de profit timp de o luna, pe o suprafata mult mai mare a domeniului public decat cea pentru care s-a incasat taxa", potrivit USR Prahova.Sursa citata mai mentioneaza si ca s-ar fi incalcat prevederile contractuale rezultate din finantarea europeana care a stat la baza crearii Parcului Municipal Vest si ca sunt constructii temporare pe domeniul public fara respectarea legislatiei in domeniu."Amintim ca inchirierea domeniului public Parcul Municipal Vest din Ploiesti timp de o luna s-a facut printr-o conventie cu firma (...), cu sediul in comuna Bucov, sat Pleasa. Conventia are numar de inregistrare (...) este semnata in aceeasi zi in care firma (...) a facut solicitarea de folosire temporara a domeniului public Parc Municipal Vest (...). Asadar, intr-o singura zi: firma face solicitarea, se primesc trei avize favorbile de la trei directii de specialitate si de la Administratia Parcului, primarul Dobre (Adrian Dobre - n.r.) semneaza Conventia.Este vorba, evident, de un aranjament anterior, care a precedat cererea oficiala facuta de firma, semnarea Conventiei fiind doar un mijloc pentru a da o aparenta de legalitate inchirierii spatiului (...) s-a facut in absenta oricarui anunt public privind o eventuala intentie a Administratiei Parcului si a Primariei de inchiriere a parcului catre operatori economici privati pentru a organiza o serie de evenimente in luna decembrie 2019", spun cei de la USR.Potrivit USR Prahova, exista suspiciuni, "ca prin aceasta aceasta conventie si, ulterior, prin subinchirierea de catre firma (...) a domeniului public catre alti operatori economici, s-au incalcat prevederile contractului prin finantare europeana de realizare a Parcului Municipal Vest prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.1. Or, conform declaratiilor primarului Dobre Adrian, exista interdictia de a desfasura activitati comerciale in parc inca 2 ani".In replica, primarul Ploiestiului, Adrian Dobre, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca "organizarea evenimentului din Parcul Municipal Vest a fost realizata in conformitate cu procedurilor operationale interne, aprobate in conformitate cu dispozitiile legale"."Desi am fost atacat in repetate randuri de Mihai Politeanu, am evitat sa intru in polemica cu acesta. Este insa necesar pentru ploiesteni sa clarific cateva lucruri: obligatia fundamentala a municipalitatii este sa asigure functionalitatea proiectului Parcul Municipal Vest.Cresterea gradului de confort si recreere si imbunatatirea calitatii vietii reprezinta obiectivele principale ale Programului Operational Regional 2007-2013 si in definitiv scopul acestei investitii, organizarea evenimentului din Parcul Municipal Vest a fost realizata in conformitate cu procedurilor operationale interne, aprobate in conformitate cu dispozitiile legale".Dobre mai afirma ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a confirmat ca in perioada de durabilitate a proiectului, pot fi realizate evenimente, cu conditia ca veniturile rezultate sa asigure acoperirea costurilor operationale ale proiectului, fara ca acesta sa devina generator de venituri.Dobre spune ca prin plangerea la DNA, Politeanu "spera sa fie vizibil, sa-l cunoasca in sfarsit cineva in Ploiesti", deoarece pana acum "a condus doar geanta doamnei Macovei"."Cu aceasta plangere, fostul emul al Monicai Macovei spera sa fie vizibil, sa-l cunoasca in sfarsit cineva in Ploiesti, si, mai ales, sa distraga atentia de la excluderile abuzive si problemele interne legate de semnaturile false. Este un modus operandi pentru dansul, face plangeri penale (Kovesi a platit pretul actiunilor lui).Dupa cum stiti, intregul meu mandat a avut la baza corectitudinea si onestitatea, dar constat ca politicianismul marunt al unor indivizi, de pripas prin Ploiesti, incearca sa-mi murdareasca imaginea. Nu doresc sa comentez mai departe asertiunile unuia care 'a condus' doar geanta doamnei Macovei", a scris primarul Ploiestiului, Adrian Dobre, pe Facebook.