Senator PNL: Cadrele militare in rezerva asteapta un simplu apel al MApN pentru a deveni voluntari

"In discutiile pe care le port in aceste zile cu oameni la fel de preocupati, am avut ocazia sa aflu despre disponibilitatea unora dintre ofiterii aflati in rezerva de a raspunde PREZENT, ca voluntari, apelului dumneavoastra, domnule ministru, in cazul in care luati in calcul si aceasta varianta. Asa cum fac intotdeauna, cadrele militare, chiar si in rezerva, simt pregnant datoria fata de tara si fata de romani.Acestia urmaresc cu atentia specialistilor, nu doar ca simpli spectatori, ceea ce se intampla pe campul de lupta cu virusul ucigas si observa cu ingrijorare pierderile din linia intai, din cauza imbolnavirilor sau a abdicarii unora de la juramantul de credinta", scrie senatorul in interpelare.Potrivit liberalului, cadrele militare in rezerva isi arata disponibilitatea de a se implica, asteptand "un simplu apel" din partea ministrului Apararii, "sa se prezinte ca voluntari in aceasta lupta perfida cu un dusman care a ingenuncheat natiune dupa natiune".Parlamentarul bihorean a precizat ca a discutat pe aceasta tema cu generalul in rezerva Grigore Bartos, fostul comandant al Brigazii 11 Mecanizate Oradea, care a vorbit cu mai multi ofiteri superiori si generali in rezerva din Ardeal si care si-au exprimat dorinta de a ajuta in criza sanitara, in cazul in care va fi solicitata prezenta lor, fosti medici si personal sanitar, specialisti, personal de armata."Acesti oameni care nu mai sunt in prezent in activitate s-ar inrola voluntar, la apelul dumneavoastra, domnule ministru. Iata de ce va intreb daca aveti in vedere si aceasta solutie, data fiind amploarea raspandirii Covid 19 si pierderile tot mai mari in randul personalului medical", a conchis senatorul interpelarea adresata ministrului Apararii.