Un consilier local PNL venit din Milano a incalcat izolarea, a facut intalniri electorale si a plecat in Franta

Ziare.

com

Primarul comunei Stramtura, Ioan Pasere (PSD), a explicat ca barbatul s-a intors de la Milano la inceputul lunii martie si autoritatile de sanatate publica i-au spus sa stea 14 zile in izolare la domiciliu.Doar ca, dupa cateva zile, el a umblat prin sat, a avut mai multe intalniri, plus o adunare electorala la care au participat zeci de persoane. Iar acum nu mai este de gasit, pentru ca a plecat in Franta."Un consilier local PNL din comuna Stramtura s-a intors in tara la inceputul lunii martie din zona rosie, Milano, si trebuia sa stea izolat la domiciliu. Am aflat ca, dupa cateva zile, a organizat o intalnire electorala la o pensiune, la care au participat circa 40 de persoane, iar acesta s-a mai intalnit si cu alti oameni prin sat.Politia l-a cautat acasa sa vada daca respecta izolarea, dar nu l-au gasit, pentru ca a parasit tara si a plecat cu avionul in Franta. DSP Maramures mi-a raspuns ca trebuia sa iasa din izolare in 17 martie, ori el era plecat din tara de aproape o saptamana. Oamenii din sat sunt nemultumiti si speriati si spun ca acest consilier este la partidul care trebuie, PNL, iar autoritatile il acopera", a spus Pasere, pentru Mediafax.Acesta sustine ca persoanele cu care consilierul a intrat in contact au fost trimise de medicul de familie in autoizolare la domiciliu."Poate consilierul era asimptomatic, dar poate era purtator de virus, nu avem de unde sa stim pentru ca nu a stat in autoizolare la domiciliu iar acum nu mai este in tara. DSP trebuia sa aplice amenzile. Nu este corect ca pentru ceea ce a facut sa nu se ia nicio masura, inseamna ca fiecare poate face la fel. Autoritatile nu si-au facut treaba in acest caz, legea nu se aplica", a mai spus edilul din Stramtura.Amintim de cazul unui alt liberal cu comportament similar, senatorul Vergil Chitac. Acesta a fost la o adunare parlamentara a ONU si, pe 6 martie, participantii au fost anuntati ca la acel eveniment au participat si 2 persoane testate pozitiv ulterior.Chitac a participat insa apoi la un eveniment de Ziua Femeii, impartind martisoare la 400 de femei, s-a dus si la sedinta BP a PNL, astfel ca premierul Ludovic Orban, ministrii, liderii PNL si mare parte dintre parlamentari au intrat de atunci in izolare la domiciliu.Nici Orban nu a respectat regulile pe care Guvernul sau le transmite romanilor sa le respecte. El a chemat presa la conferinta pentru a anunta ca, intr-adevar, senatorul PNL Vergil Chitac a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Premierul a venit atunci in fata presei umar la umar cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, ambii lideri dand un exemplu de "asa NU" in ce priveste respectarea regulilor si recomandarilor pe care Guvernul le-a transmis populatiei.Timp de 20 de minute, cat a tinut conferinta, atat premierul cat si ministrul Sanatatii au atins microfoanele, pupitrul si chiar si unul pe altul cand faceau schimb de locuri ca sa fie auziti mai bine cand isi anunta autoizolarea. Ba chiar Orban a inceput sa se scuture energic pe haine.Jurnalistii erau chiar in fata celor doi, astfel ca si ei au trebuit sa fie testati.