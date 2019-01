Un senator liberal critica Guvernul pe tema taxei pe lacomie: Circa 70% din profitul bancilor va merge la stat! Adio, investitii!

Ziare.

"Deja bancile au dat un prim semnal Guvernului: isi vor micsora drastic investitiile in piata interna romaneasca, in urma introducerii taxei pe active. Acesta este un prim pas ingrijorator care premerge o decizie iminenta a bancilor in privinta reducerii activelor bancare. Ce inseamna asta? Bancile, pentru a diminua costurile pentru plata taxei, vor retrage din Romania miliarde de euro, vor instraina imobile, vor stopa investitiile, pentru a-si scadea numarul activelor si, prin urmare, vor minimiza cheltuielile pentru plata taxei", a transmis, duminica, printr-un cmunicat de presa, senatorul liberal Iancu Caracota.Potrivit acestuia, "artificiul bancilor este unul natural, pentru ca fiecare investitor vrea sa-si protejeze castigul, insa pentru economia romaneasca, pentru bugetul national va fi un dezastru pentru ca miliarde de euro vor pleca din Romania anual"."Lacomia Guvernului a ajuns pana la nivelul in care, potrivit analistilor financiari, circa 70% din profitul bancilor va merge la bugetul de stat, in urma acestei taxe pe lacomie. Insa acest procent va fi doar o iluzie a Guvernului, pentru ca bancile isi vor reduce activele, iar banii care se vor varsa la bugetul de stat vor fi mult mai putini decat estimarile patrulaterului Dragnea- Valcov-Teodorovici-Dancila", mai spune Caracota.Acesta solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a putea respinge "Ordonanta lacomiei", "care blocheaza creditarea, alunga investitorii si care a aruncat in aer cursul leu/euro si Bursa de la Bucuresti"."Este nevoie ca Guvernul sa se aseze la masa discutiilor impreuna cu reprezentantii bancilor, astfel incat sa fie eliminata presiunea asupra economiei romanesti. De asemenea, Guvernul trebuie sa trimita urgent, in Parlament, Bugetul pentru 2019 pentru a inlatura o alta tensiune instalata in economie", mai spune senatorul.Ordonanta de urgenta a fost adoptata de Guvern in 21 decembrie, iar masurile au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019.Guvernul a decis plafonarea pretului la gaze si la energie electrica pentru urmatorii trei ani, pentru toti consumatorii casnici."Prin aceasta masura, statul roman nu castiga niciun ban in plus, dimpotriva, bugetul de stat va fi vaduvit de aproximativ 1,5-2 miliarde de lei", a spus atunci Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila , adaugand ca acest cost va fi insa suplinit prin impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru toate companiile din energie."Actul normativ contine o serie de masuri care au scopul principal de a creste bunastarea romanilor si nivelul investitiilor, astfel incat sa stimulam cresterea economica sustenabila si inteligenta, prin punerea accentului asupra proiectelor cu beneficii pentru cetateni. Guvernul corecteaza astfel unele practici din domeniul bancar si sectorul energiei, in principal. Luam aceste masuri in urma unei analize riguroase si comparand situatia din Romania cu cea a altor state europene si cu media europeana", a spus, la randul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor.Acesta a adaugat ca "un punct foarte important si asteptat este cel legat de introducerea unui mecanism ce are in vedere protejarea populatiei si a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%".