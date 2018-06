Viceprimarul Badulescu l-a dat in judecata pe consilierul PNL Ciucu pentru defaimare - ce daune ii cere

Ziare.

com

Motivul procesului il reprezinta o postare pe Facebook, despre care PNL si Ciprian Ciucu spun ca este veche de un an de zile."Ca sa vezi! M-a dat viceprimarul Badulescu in judecata. Culmea este ca el ma da in judecata pentru... atentie, pentru defaimare! Da, oameni buni! El ma da pe mine in judecata pentru defaimare. Dupa ce doi ani de zile ma face in fel si chip, toata presa e plina de invectivele si injuraturile pe care mi le arunca de la tribuna CGMB si de oriunde.Nu mai departe de saptamana trecuta m-a jignit in stilu-i propriu, iar acum, ce sa vezi? El vrea 10.000 de euro pentru un comentariu de-al meu de pe Facebook, mai vechi de un an. Eu ii ignor toate cele doi ani de zile, ca de, pretuim libertatea de exprimare etc.", a scris Ciucu pe Facebook. Consilierul PNL a sustinut ca aceasta este o forma de presiune."Cu doi ani in urma, ma dadusera in judecata sefii lui, familia Firea-Pandele, dar ulterior si-au retras plangerea. Intre timp Gabriela Firea m-a mai amenintat cu noi procese, dar pana acum nu s-au concretizat", a adaugat el.Intr-un comunicat remis, PNL aminteste ca Aurelian Badulescu este fost avocat al lui Gigi Becali, iar "Gigi Becali este nasul familiei Firea-Pandele. Aurelian Badulescu a fost ales pe listele PSD si este persoana din Primaria Generala careia Gabriela Firea ii deleaga atributiile sale cand este plecata".A.G.