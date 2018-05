Sefa tinerilor din PNL face apel la tineri sa intre in politica: "Decreteii nu vor reusi!" Ulterior, a cerut scuze

Cine sunt decreteii

TNL isi asuma eroarea

Mares a postat, joi, pe pagina de Facebook o fotografie in care face apel la tineri sa intre in politica, pentru ca e nevoie "sa faca mai mult si mai bine", dupa cum "a spus-o si Iohannis".In aceeasi poza, ea ii critica pe "decretei", scriind ca acestia "nu vor reusi".Decreteii sunt persoanele care s-au nascut dupa 1967, dupa ce a fost promulgat Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966 , care interzicea avortul si viza cresterea accelerata a populatiei. Prin acest act normativ, Nicolae Ceausescu a pus bazele a ceea ce avea sa constituie unul dintre cele mai represive si dure regimuri pronatalitate din istorie. Legea a fost abrogata in 1989, la scurt timp dupa ce a cazut regimul comunist.Astfel, in cei 23 de ani - perioada in care legea a fost in vigoare - s-au nascut peste doua milioane de copii nedoriti , iar in urma avorturilor ilegale au murit cel putin 10.000 de femei.Intre timp, poza publicata pe Facebook de Mara Mares a fost stearsa, si nu mai e de gasit nici pe pagina oficiala a TNL, insa ea a circulat pe Internet, asa incat multi au vazut-o inainte sa fie inlaturata.Iata intregul mesaj, citat de PS News : "Ghid de nesupunere civica. Generatia Y si Z... se aude? A spus-o si Iohannis... haideti in politica sa facem mai mult si mai bine! Decreteii nu vor reusi!".Ulterior, Mara Mares a prezentat scuze si a spus ca "acest ghid nu a fost gandit pentru a fi jignitor la adresa nimanui".Intr-un raspuns pentru sursa citata, ea a declarat: "A fost facut in spirit de gluma la adresa realitatii curente, intr-o Romanie guvernata de Dancila & co. 'Decreteii' reprezinta un termen des folosit in exprimarea publica. Imi pare rau daca cineva s-a simtit ofensat. Cu siguranta nu aceasta a fost intentia", a precizat presedintele TNL.Pana una alta, a si schimbat poza de pe Facebook, care arata astfel:Vineri, Tineretul National Liberal a transmis pe pagina oficiala de Facebook ca "isi asuma eroarea" si cere scuze celor care s-au simtit ofensati de termenul "decretei", intr-o postare intitulata "Am gresit, indreptam, dar nu ne cenzuram"."Tineretul National Liberal isi asuma eroarea de comunicare si pe aceasta cale cerem scuze celor care s-au simtit ofensati de interpretarea eronata a unora dintre mesajele campaniei 'Ghid de nesupunere civica', initiata pe data de 2 mai, Ziua Nationala a Tineretului", se arata pe reteaua sociala.TNL precizeaza ca alegerea "formulei neinspirate" i-a vulnerabilizat si a dat "posibilitatea interpretarii intr-un mod negativ"."Din nefericire, s-a pierdut din vedere intentia noastra de a atrage atentia asupra unei realitati triste, EXODUL TINERILOR, iar mesajul nostru a fost deturnat in directia unui presupus 'razboi generational'. Tineretul National Liberal pastreaza un respect deosebit pentru generatia 'decreteilor', parintii nostri care ne-au redat libertatea ducand pe umerii lor o revolutie, dar si greul perioadei de tranzitie economica si politica a Romaniei", scrie TNL.TNL afirma ca cel mai mare respect pe care il pot arata "decreteilor" este "preluarea mai departe a stindardului luptei lor pentru o Romanie mai buna, mai toleranta si mai prospera"."Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite, indica faptul ca Romania a devenit tara din care, in ultimii 10 ani, au emigrat cei mai multi locuitori, dupa Siria.Aceasta este adevarata tema si DA, pentru ca suntem o organizatie politica de tineret trebuie sa facem tot posibilul pentru a comunica cu generatia noastra, pentru a le atrage atentia si a le spune cat de multa nevoie avem de ei. Cat de mult are Romania nevoie de ei!Nu suntem perfecti. Uneori gresim, dar atunci cand gresim, nu incercam sa stergem urmele sperand ca subiectul va trece, ci ne asumam erorile si le indreptam", se mai precizeaza in postarea de pe Facebook.