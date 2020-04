Echipa din Liga 1 care vrea ca sezonul sa nu se mai reia

Ziare.

De altfel, Antohi a mentionat ca in perioada urmatoare conducerea clubului va negocia cu jucatorii diminuarea contractelor acestora."Vorbeam si cu noul nostru presedinte (n.r. - Ciprian Paraschiv), daca privim din punctul nostru de vedere, adica in situatia noastra financiara, ar fi bine sa nu se mai joace si sa se traga linie cum e acum campionatul. Dar Cupa Romaniei sa se joace, atat. Insa in cazul in care se va juca, va trebui sa facem rost de un sprijin financiar pentru a nu mai sta cu mana intinsa la alti oameni pentru a plati jucatorii. Executivul de la club o sa negocieze cu jucatorii sa diminueze contractele.... sa mai lase, asa cum lasa toata lumea, ma refer la zona financiara. Altfel e greu", a explicat oficialul in transmisiunea live de pe pagina oficiala de Facebook a clubului.Leonida Antohi si-ar dori ca autoritatile locale, dar si mediul privat, sa ajute mai mult clubul."Politehnica Iasi nu a castigat niciodata un trofeu. Pentru asta e nevoie de un sponsor puternic care sa investeasca, iar ulterior va avea si el rasplata. Cred ca sunt oameni potenti in Iasi, dar nu vine nimeni catre fotbal. Sunt atatea magazine si mall-uri in oras, unde intra zilnic mii si mii de oameni, dar nu vine nimeni sa ajute. Este o chestiune legata de politica de la nivel local si judetean. Iasul merita sa aiba nu numai fotbal, merita sa aiba o structura organizata a sportului pentru a ne ridica la nivelul spiritual si cultural al orasului. Trebuie sa avem incredere si sa sustinem fotbalul si sportul iesean. Sportul e o componenta importanta a culturii iesene. Cred ca ar trebui facut un sondaj daca din bugetul Consiliilor Locale si Judetene sa se dea o anumita suma catre sport, mai ales catre cel de performanta", a precizat oficialul.Acesta a mentionat ca a realizat un proiect prin care cluburile sa fie obligate sa foloseasca minimum 6 jucatori romani in teren. "Proiectul pe care l-am facut presupune ca 51% dintre jucatorii aflati pe teren intr-o echipa sa fie romani. Deci cel putin 6 romani, pentru ca altfel valorile se diminueaza la echipele nationale. Iar cei tineri care sunt vanduti repede nu pot face fata in strainatate, pentru ca nu au meciuri suficiente in picioare la un anumit nivel. Iar asta se vede indiferent ca jucam cu Feroe sau cu Norvegia", a explicat el.Leonida Antohi sustine ca CSM Poli Iasi doreste sa sarbatoreasca cei 75 de ani de la infiintarea clubului prin organizarea unui eveniment in cadrul caruia sa aiba loc un meci amical cu o echipa puternica din strainatate. "Ne straduim sa tinem steagul sus si sa facem sarbatoarea asta de 75 de ani. Sa aducem si o echipa puternica de afara si sa jucam un amical, asa cum ne-am propus", a adaugat Antohi.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus.