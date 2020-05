Inca o tara din Europa revine la normal: Terasele s-au deschis, in curand incepe si fotbalul

Ziare.

"Momentan sunt la Maribor, facem antrenamente in grupuri de 3-4, nu mai mult. Si fara antrenori , pentru ca putem face antrenamente doar in numar restrans. Avem un program pe care il respectam zilnic. Cred insa ca saptamana viitoare vom incepe antrenamentele colective, pentru ca lucrurile se apropie de normalitate. Aici, in Slovenia, cazurile au fost mult mai putine. Ieri de exemplu s-au deschis restaurantele, mai exact terasele... deci lucrurile revin la normal pentru ca nu au mai aparut cazuri noi de coronavirus. Pentru noi, sportivii, aceasta este o perioada foarte grea. Campionatul a fost intrerupt cam pe la 10 martie, deci au trecut doua luni. Antrenamentele colective nu se compara cu antrenamentele in 3-4 jucatori . Cei de la federatia slovena lucreaza cu cateva date de incepere. Pe 10 mai ar trebui sa reluam antrenamentele colective, iar pe 30 mai sa inceapa campionatul", a spus Cretu intr-o transmisiune live pe pagina oficiala de Facebook a fostei sale echipe, CSM Poli Iasi "Cel mai important este sa evitam accidentarile cand vom relua antrenamentele cu toata echipa. Mai mult ca sigur vom intra in cantonament unde timp de doua saptamani vom fi sub supraveghere. Probabil ca vom sta undeva izolati la un hotel sau undeva. Deocamdata nu am fost testati de coronavirus, dar mai mult ca sigur vom fi", a adaugat mijlocasul.Cretu a explicat ca toti jucatorii de la Maribor au acceptat reducerea salariilor cu 15-20%, dar numai pe o perioada de trei luni: "Cei de la club ne-au propus o micsorare a salariului pe trei luni. E un procent de 15-20 din contract, iar toti am inteles. Pentru ca nimeni nu se astepta la o asemenea perioada. Si clubul, dar si noi, ca oameni, trecem printr-o perioada grea. Ma bucur ca am ajuns toti la un numitor comun. Eu mai am un an de contract cu Maribor, dar deja cei de aici mi-au propus prelungirea. Suntem in tatonari, vom vedea ce va fi. Oricum, eu imi doresc sa raman in strainatate".Alexandru Cretu face parte dintre cei 26 de jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii a convocati de principiu de selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi , in vederea meciului cu Islanda, contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2020."Tin legatura cu cei din staff-ul nationalei. Ei au un numar de jucatori pe care ii monitorizeaza. E un numar destul de mare de jucatori, iar apoi cei de acolo vor alege. Sunt oameni profesionisti care isi fac treaba. La fel cum au vorbit cu mine, vorbesc si cu ceilalti, totul pentru ca atunci cand ajungem la lot sa fim pregatiti sa dam 100%", a precizat mijlocasul in varsta de 28 de ani.