Liga 1: Clinceniul obtine o victorie cruciala

Clinceniul s-a impus la limita, cu 1-0, unicul gol fiind reusit de Achim.Mijlocasul Academicii a punctat in minutul 71, reluand in plasa un balon ce s-a plimbat prin careul mic al oaspetilor in urma unei lovituri de colt.Aceasta victorie aduce Academica la cota 14 puncte in clasament, echipa din Clinceni urcand pana pe locul 14, peste Hermannstadt.Academica Clinceni: Valceanu - G. Matei, Okan, Patriche, Parvulescu - Cebotaru, Merloi - F. Achim, Buziuc, R. Ion - VojtusRezerve: Ureche - Rauta, Dobrescu, C. Dumitru, L. Bus, Deretti, NsiahAntrenor: Ilie PoenaruPoli Iasi: Tarnovanu - Gallego, Frasinescu, Diallo, Badic - Carlone, Loshaj - Horsia, Passaglia, Popadiuc - A. BalanRezerve: D. Rusu - Chelaru, Hatiegan, Birnoi, Didac Devesa, A. Radu, PlatiniAntrenor: Mihai TejaM.D.