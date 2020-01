Romania va avea inca un stadion ultramodern construit din bani publici

Ziare.

Potrivit unui comunicat al autoritatilor iesene, primarul Mihai Chirica a semnat astazi contractul de proiectare."Termenul limita de depunere a ofertelor in cadrul licitatiei deschise pentru achizitia serviciilor de proiectare si asistenta tehnica pentru acest obiectiv a fost 11 septembrie si nu mai putin de cinci firme sau asocieri au depus documentatiile necesare.In cursul zilei de astazi, 8 ianuarie, primarul Mihai Chirica a semnat contractul de proiectare cu firma Sigm - Home Project SRL, contra unei sume de 3.300.000 lei, fara TVA (3.927.000 lei, cu TVA), in conditiile in care procedura de achizitie publica a avut o prevedere bugetara de 4.699.999,99 lei, cu TVA. Durata contractului este de maxim opt luni de la data emiterii ordinului de incepere", a anuntat Primaria Iasi.Viitoarea arena din Iasi va avea intre 15 si 20 de mii de locuri si va fi construita din bani publici.Deocamdata nu se stie cati bani vor investi autoritatile in viitoarea arena din Iasi.Cert este ca aceasta va fi ultramoderna si va putea gazdui inclusiv meciuri din cupele europene.C.S.