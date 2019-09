Un fost jucator al Barcelonei a semnat cu o echipa din Liga 1

Ziare.

Jucatorul israelian in varsta de 28 de ani s-a antrenat, saptamana trecuta, cu ceilalti componenti ai lotului si, incepand de maine, va fi inclus in programul normal al echipei, anunta site-ul oficial al iesienilor Imediat ce va ajunge cartea verde din Kazakhstan, de la Kairat Almaty, ultimul sau club, Assulin va intra in vederile antrenorului Mihai Teja.Gai Assulin a fost in curtea unor granzi ai Europei, FC Barcelona si Manchester City, bifand un joc oficial pentru formatia blaugrana. In meciul de Cupa contra lui Cultural Leonesa, Assulin a jucat alaturi de Pinto, Keita, Busquets sau Toure.La varsta de 16 ani, Barcelona ii stabilea o clauza de reziliere de 20 de milioane de euro.Pep Guardiola a fost cel care l-a promovat la prima echipa a catalanilor. A mai evoluat sub comanda unor antrenori mari, precum Gus Poyet sau Luis Enrique.Brighton, Santander, Granada, Hercules, Mallorca, Hapoel Tel Aviv, Sabadell si Kairat sunt celelalte echipe trecute pana acum in CV-ul jucatorului israelian.