Ambasada Chinei: Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei. Ne opunem ferm acestui lucru

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, vineri, Adrian Zuckerman "a facut o precizare in legatura cu 5G in discursul sau rostit la Timisoara". In acest context, purtatorul de cuvant al misiunii diplomatice a Chinei a sustinut ca "ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei"."Ne opunem ferm acestui lucru. De mult timp, SUA si-au dat toata osteneala sa exagereze problemele de securitate ale tehnologiei chineze 5G, dar pana in prezent SUA n-au putut furniza nicio dovada despre acest asa-numit "risc de securitate". Abuzul puterii de stat si oprimarea intreprinderilor din alte tari prin intermediul mijloacelor politice sunt rusinoase si nu se potrivesc cu statutul de mare putere al SUA", a declarat purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei.De asemenea, acesta a facut referire la activitatea companiei chineze Huawei in Romania."Huawei a investit si a operat in Romania de multi ani si nu a provocat niciodata pericole pentru securitatea cibernetica. Huawei a participat activ la constructia retelei de comunicatii a Romaniei, a creat mii de locuri de munca si a adus contributii importante la veniturile fiscale, dezvoltarea economiei digitale si a progresului social din Romania.Cooperarea pragmatica dintre China si Romania a adus cele doua parti intr-o comunitate stransa de interese. Guvernul Chinei incurajeaza intotdeauna intreprinderile chineze sa desfasoare cooperarea economica si comerciala in diferite domenii, inclusiv telecomunicatii si energie, pe baza respectarii normelor internationale si a legilor tarii respective", a adaugat Tang Fujian.Totodata, a aratat reprezentantul misiunii diplomatice, "Guvernul Chinei nu sprijina nicio intreprindere sa se angajeze in nicio activitate care dauneaza intereselor legitime de securitate ale altor tari"."Suntem dispusi sa colaboram cu comunitatea internationala pentru a aborda amenintarile cibersecuritatii prin dialog si cooperare pe baza respectului reciproc, egalitatii si beneficiilor reciproce. Ghidata de principiul consultarii, cooperarii si beneficiilor pentru toti, China va continua sa impartaseasca oportunitatile majore aduse de noua runda de revolutie tehnologica cu alte tari, sa intensifice schimburile si cooperarile in domeniile stiintifice si tehnologice, inclusiv tehnologia 5G, si sa contribuie mai mult la bunastarea intregii omeniri", arata sursa amintita.De asemenea, diplomatul a apreciat ca SUA au "oprimat si sugrumat in mod necontenit anumite companii chineze". "Un astfel de comportament dur de intimidare a intalnit o ferma opozitie din partea Chinei si a altor tari pentru sustinerea justitiei", a subliniat Tang Fujian.Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a vorbit, vineri, la Timisoara, si despre discutiile privind tehnologia 5G."Romania arata fantastic dupa 30 de ani, s-au facut lucruri pe care nu mi le puteam imagina. Din pacate, mai raman lucruri de facut, sunt o multime de influente maligne, care vin de la vecinii din nord, influente negative care vin de la chinezii comunisti. Acum, la 30 de ani de cand au cazut comunistii, e cam straniu sa avem discutii pe teme precum 5G cu chinezii comunisti.Imi pare rau ca se intampla asa ceva, dar trebuie sa mergem inainte si sa tinem minte tot timpul demnitatea si libertatea omului", a afirmat Zuckerman