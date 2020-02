Ambasada de la Londra, obligata de instanta la plata a 75.000 de lire, ca restanta la chirie. Ce spune Dan Mihalache

Ziare.

"E un litigiu comercial intre noi si respectivul proprietar, un cipriot pe care il cheama Christodoulo, care a avut un contract pe un an.Inainte cu trei luni, conform contractului, noi l-am notificat ca nu dorim sa ducem acel contract pana la capat si el considera ca noi ar trebui sa-i platim toate cele noua luni ramase, in timp ce noi am platit pana la data la care am plecat din imobilul respectiv, in prealabil notificandu-l cu trei luni", a afirmat ambsadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache.Oficialul roman a precizat ca resedinta a fost folosita pana in iulie 2019, ultimele trei luni de chirie fiind platite ulterior."El (antreprenorul cipriot - n.red.) considera ca trebuia sa-l platim pana in aprilie 2019, ceea ce nu era corect. Am platit pe toata perioada in care am stat plus trei luni, perioada de notificare, din aprilie pana in iulie", a mai precizat acesta.Conform publicatiei The Times , o instanta din Anglia a decis, la finalul anului trecut, ca Ambasada Romaniei la Londra are de platit 73.270 de lire sterline, care reprezinta arierate din chiria datorata de statul roman pentru imobilul folosit ca resedinta a ambasadorului in perioada aprilie 2008-aprilie 2019.Suma totala restanta s-ar ridica la peste 75.000 de lire sterline, chiria lunara fiind de 12.000 de lire sterline, conform sursei citate.Dan Mihalache a anuntat ca va ataca ordinul judecatoresc."In litigiu el sustine ca trebuia sa i se plateasca tot contractul. Acesta a gajat cu contractul cu ambasada un imprumut bancar, dupa care a scos si imobilul pe piata in iulie 2018. Nu a gasit chirias la vreme si acum incearca sa isi rezolve problemele care vin de fapt din imprumutul lui bancar.Avem dovezi cum a scos imobilul pe piata. N-am niciun fel de apasare, dar nici nu vreau sa fiu luat de fraier de omul asta", a mai spus Mihalache.Ambasadorul Romaniei la Londra a explicat ca statul roman nu mai are nicio datorie fata de proprietarul imobilului din Hyde Park.