"Ambasada SUA se delimiteaza de scrisoarea lui Giuliani: Guvernul SUA nu comenteaza opiniile unor persoane fizice, cetateni americani".

a solicitat Ambasadei un punct de vedere, raspunsul primit fiind "va sugerez sa il contactati pe domnul Giuliani pentru comentarii cu privire la declaratiile prezentate ca fiind ale sale. Guvernul SUA nu comenteaza opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetateni americani".Am solicitat sa ni se spuna si daca Ambasada SUA isi mentine linia declaratiilor in ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legislatiei judiciare."Asa cum s-a mentionat in declaratia comuna a Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti si a principalilor parteneri europeni ai Romaniei, din 28 iunie, pana recent, Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale.ca mai multe dintre ele pot impiedica cooperarea internationala in domeniul aplicarii legii si pot afecta negativ lupta impotriva unei serii de infractiuni.Incurajam toate partile implicate sa reexamineze raspunsul expertilor juridici romani precum Consiliul Superior al Magistraturii si al expertilor internationali cum sunt Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) al Consiliului Europei si Comisia de la Venetia", se arata in raspunsul Ambasadei.Agentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Documentul a fost prezentat ca fiind de la avocatul lui Donald Trump, sugerand ca ar putea fi o pozitie oficiala a Administratiei americane.Scrisoarea avea insa antetul firmei de avocatura a lui Giuliani, deci nu pare sa reprezinte nimic mai mult decat opinia sa personala. In plus, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nominalizat in scrisoare, a reactionat spunand ca actiunea "este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea".In scrisoare, Giuliani spune ca protocoalele intre institutiile din Justitie si SRI ar submina in opinia lui statul de drept si chiar cere o amnistie a tuturor celor care ar fi fost condamnati si pe baza acestor protocoale.In document se vorbeste de progresele facute de Romania de la caderea lui Nicolae Ceausescu si Giuliani cere, nu se precizeaza clar in ce calitate, ca "Guvernul Romaniei sa infiinteze o comisie independenta formata din judecatori internationali si experti legali, care sa examineze originile protocoalelor secrete".Avocatul vorbeste chiar de "multele abuzuri ale DNA si SRI", dar si de "sutele de dosare" ale DNA al caror obiect sunt judecatori. Numeroase explicatii despre astfel de dosare au fost date in zilele acestea, magistrati si politisti explicand ca, in domeniile lor de activitate, aceste chestiuni sunt la ordinea zilei pentru ca cei care ajung in instante, nemultumiti de rezultat, depun plangeri impotriva lor.Reprezentantii Guvernului si ai PSD au facut mai multe declaratii dupa aceasta scrisoare si au demarat chiar si actiuni. De exemplu, Ministerul de Externe a anuntat ca il cheama la ordin pe ambasadorul George Maior, pe motiv ca, atunci cand a spus ca scrisoarea e urmare a unei actiuni de lobby nu a reprezentat interesele tarii.Raspunsul lui Maior a fost prompt: " Giuliani nu reprezinta SUA si are puncte de vedere incorecte: E de datoria mea sa apar reputatia tarii ".Si seful PSD Liviu Dragnea, condamnat la inchisoare cu executare in doua dosare, a dat un comunicat in care spune ca scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani ar confirma problemele din sistemul romanesc de justitie, pe care promite sa le rezolve.Dragnea chiar merge pana in a spune ca apartenenta Romaniei la NATO depinde de "reforma justitiei", asa cum o vede el."Domnul Giuliani pune cu adevarat degetul pe rana - o rana care este inca deschisa si pe care Romania va trebui sa o trateze transant si cu mult curaj, daca mai vrem sa ramanem in familia statelor democratice din spatiul Nord-Atlantic", sustine Dragnea.