Ambasadorul Adrian Zuckerman: Raspuns la dezinformarea Chinei cu privire la originile COVID-19

Asadar, ce facem acum?

Ziare.

com

Diplomatul spune ca, odata ce criza se va linisti, va trebui sa facem un bilant al consecintelor si sa evaluam costul si efectele trecerii sub tacere a informatiilor importante de catre guvernul chinez, impactul blocarii schimbului de informatii din stadiile preliminare ale epidemiei si efectele campaniilor de dezinformare din timpul acestei pandemii.Iata editorialul semnat de ambasadorul Adrian Zuckerman si remisRenumitul autor american Mark Twain a spus candva: "O minciuna poate calatori jumatate de lume pana reuseste adevarul sa-si puna incaltarile".Aceasta afirmatie este adevarata mai ales in secolul XXI.Din nefericire, in epoca actuala a retelelor de comunicare sociala, a devenit normal sa vedem ca, prin intermediul Internetului, informatii false ajung instantaneu la o audienta larga. Insa trebuie sa fim cu atat mai atenti atunci cand o teorie a conspiratiei periculoasa si viciata este rostita de un purtator oficial de cuvant guvernamental.Este exact ceea ce s-a intamplat vinerea trecuta, pe 13 martie, cand un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a lansat acuzatii false impotriva Statelor Unite, cu privire la virusul COVID-19.Faptul ca epidemia a avut originea in Wuhan, provincia Hubei, si faptul ca guvernul chinez a stiut primul despre ea nu pot fi puse la indoiala. Este probabil ca virusul sa fi circulat in Wuhan de la mijlocul lunii noiembrie si relatari de presa credibile indica faptul ca guvernul chinez stia despre izbucnirea unor cazuri locale pe 17 noiembrie 2019.Medicii chinezi din primele linii au incercat cu disperare sa ii trateze pe primii pacienti in timp ce au instiintat autoritatile guvernamentale provinciale si centrale ale Republicii Populare Chineze despre aparitia acestui nou virus "asemanator SARS".China avea responsabilitatea speciala de a fi complet transparenta cu privire la ce stiau expertii sai. Cu toate acestea, Beijingul a amanat anuntarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, intarziind astfel raspunsul global.Chiar mai rau, autoritatile chineze i-au cenzurat activ si i-au pedepsit pe chinezii curajosi care au incercat sa spuna adevarul. Li Wenliang, un oftalmolog care s-a imbolnavit ulterior si a murit de aceasta boala, a fost interogat de catre autoritatile provinciei si fortat sa semneze o marturisire ca a raspandit "zvonuri false".Autoritatile Republicii Populare Chineze au facut tot posibilul sa suprime orice informatie despre raspandirea COVID-19, chiar si in timp ce medicii chinezi incercau eroic sa salveze vietile a zeci, sute, iar apoi mii de pacienti care se imbolnaveau.Dupa trecerea unor saptamani pretioase si dupa ce a devenit evident faptul ca epidemia este grava, reprezentantii autoritatilor Republicii Populare Chineze au facut pregatiri ample de protejare a propriei populatii, in paralel impartasind doar selectiv informatii, cum ar fi cele despre secventa genetica a virusului, si continuand sa respinga autoritatile internationale din domeniul sanatatii, care ofereau asistenta, solicitau acces si incercau sa obtina mai multe date.Daca aceleasi autoritati ar fi facut ceea ce trebuie si ar fi tras semnalul de alarma cu privire la aceasta noua boala, China, si de fapt, restul lumii, inclusiv Romania, ar fi fost scutite de impactul pe care ea l-a avut asupra populatiilor noastre.Cetatenii chinezi stiu ca guvernul lor este de vina pentru aceasta pandemie. Atunci cand a aparut imaginea de ansamblu si s-a aflat despre decesul doctorului Li, reactia locala a fost drastica. Chiar si platforma de comunicare sociala extrem de cenzurata a Chinei, Weibo, a fost inundata de subiecte populare precum "Autoritatile din Wuhan ii datoreaza scuze doctorului Li Wenliang" si "Vrem libertate de exprimare".Aceste conversatii au atras milioane de vizualizari inainte ca autoritatile Republicii Populare Chineze sa le stearga.COVID-19 s-a raspandit din Wuhan in intreaga lume si nu tine cont de granitele tarilor. Trebuie sa ne dublam eforturile de a coopera si impartasi rapid si transparent informatii bazate pe fapte despre aceasta boala.Insa, odata ce criza se va linisti, va trebui sa facem un bilant al consecintelor si sa evaluam costul acestei lipse de functionare a colaborarii internationale, efectele trecerii sub tacere a informatiilor importante, bazate pe fapte, impactul blocarii schimbului de informatii din stadiile preliminare ale epidemiei si efectele campaniilor de dezinformare din timpul acestei pandemii.Un lucru este clar: eroii acestei povesti sunt medicii si asistentele, multi aflati in China, unde isi risca vietile pentru a opri aceasta boala ingrozitoare si pentru a avertiza lumea cu privire la pericolele reprezentate de ea.Informatiile exacte trebuie sa circule liber, mai ales in situatiile de criza. Obligatia unui guvern este sa salveze vieti, nu sa-si salveze imaginea.