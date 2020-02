Ambasadorul Rusiei la Bucuresti acuza tentative de a falsifica istoria, inclusiv din Parlamentul European

Ziare.

Kuzmin a participat la o ceremonie organizata la Monumentul Ostasului Sovietic din Capitala, cu ocazia Zilei Aparatorului Patriei."Aceasta notiune de aparator al patriei este foarte larga si are o importanta deosebita pentru fiecare cetatean din tara noastra. (...) Soldatii au luptat aici nu pentru cucerirea acestui pamant, ci pentru eliberarea acestui pamant de ocupatie straina", a afirmat diplomatul, potrivit traducerii oficiale.Diplomatul a adus un omagiu soldatilor rusi morti. "Noi aducem astazi omagiu aparatorilor patriei. Nimeni nu este uitat, nimic nu se uita", a spus el. In acest context, diplomatul a vorbit despre "tentative de a falsifica istoria"."Din pacate, astazi vedem mai multe tentative pe arena internationala, as spune tentative grabite de a falsifica istoria Marelui Razboi. Aceste persoane incearca sa spuna ca cei care au fost agresori sunt egali cu cei care au luptat pentru eliberarea popoarelor", a punctat el si a adaugat ca "s-a remarcat prin declaratii de acest fel si Parlamentul European"."Le putem recomanda sa citeasca decizia Tribunalului de la Nurnberg, unde a fost scris ca Germania a fost tara care a inceput razboiul, a atacat Polonia, lucru care a dus la marele conflict global.Acest document este tot mai valoros, pentru ca a fost adoptat de persoanele care au fost contemporanii acestor evenimente. Acest document a fost adoptat de aliatii din Coalitia antihitlerista - SUA, Marea Britanie si Uniunea Sovietica", a afirmat Valery Kuzmin.Totodata, a facut o apreciere privind situatia din prezent."Astazi, noi vedem pe arena mondiala mai multe semne care ne demonstreaza riscul crescut de aparitie a unor conflicte pe scara globala. Diplomatia tarii noastre se opune acestor tendinte primejdioase cu eforturile sale de a crea o alianta globala pentru pace", a mai afirmat ambasadorul.La ceremonie au participat membri ai corpului diplomatic, reprezentanti ai Biroului National pentru Cultul Eroilor, Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa si elevii scolii de pe langa Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti.Potrivit Ambasadei Rusiei, pe teritoriul Romaniei sunt 175 de cimitire militare ale ostasilor din Rusia (sovietici) din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In total, conform sursei citate, 52.082 de ostasi sovietici au murit in luptele pentru eliberarea Romaniei, iar 10.915 au pierit din cauza conditiilor insuportabile de detentie si de boala in 12 lagare pentru prizonierii de razboi.