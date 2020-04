Ambasadorul SUA la Bucuresti critica Rusia si China, ataca Huawei: Va pune in pericol libertatea

Ziare.

Ambasadorul american a definitdreptcare "pandesc in aceste vremuri de vulnerabilitate", in cadrul unui discurs sustinut la intalnirea anuala a membrilor Camerei de Comert Americane din Romania.Adrian Zuckerman a elogiat "masurile prompte si prudente luate de Guvernul Romaniei, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Ludovic Orban, pentru a opri criza de coronavirus", apreciind ca "fara astfel de masuri, criza cu care se confrunta astazi Romania ar fi fost mult mai grava in acest moment"."Izolarea, carantina si interdictia de calatorie au ajutat la controlul raspandirii virusului. Guvernul Romaniei a colaborat, de asemenea, cu companii straine si locale pentru a aduce ajutor si materiale medicale de urgenta pentru poporul roman. Guvernul a cautat provizii de urgenta in intreaga lume", a remarcat diplomatul american.Zuckerman a afirmat ca viitorul Romaniei ca natiune prospera este pe cale de a deveni realitate."Cand va iesi din aceasta criza,in domeniul artelor, stiintelor, finantelor, asistentei medicale, tehnologiei informatiei, productiei agricole, productiei de energie si industriei.Viitorul Romaniei ca natiune prospera, in care talentele si resursele sale naturale ofera o mare bogatie poporului sau, este aproape sa se transforme in realitate. Acest lucru se poate realiza doar prin adoptarea unor legi si reglementari de afaceri rationale, prinsi prin cresterea transparentei, toate acestea putand duce la beneficii economice enorme si la prosperitate", a afirmat Adrian Zuckerman.El a avertizat autoritatile de la Bucuresti in legatura cu Huawei, dar si cu China si Rusia."Din pacate,in aceste vremuri de vulnerabilitate. Rusia si China au incercat sa foloseasca aceasta oportunitate pentru a raspandi minciuni despre Statele Unite, Romania, COVID-19 si comportamentul propriilor guverne.Faptul ca Partidul Comunist Chinez s-ar folosi de moartea a mii de europeni pentru a inmana masti de marca Huawei deghizate in donatii umanitare este inadmisibil.I-am avertizat pe prietenii mei romani si inainte, si o voi face si acum: aceasta este o companie careiasi care vaComportamentul de inselaciune, confuzie si lipsa de transparenta a Partidului Comunist Chinez a venit cu un pret mortal pentru intreaga lume", a declarat ambasadorul SUA la intalnirea anuala a membrilor Camerei de Comert Americane din RomaniaIn opinia sa, aceasta pandemie in care ne aflam subliniaza importanta transparentei in ceea ce priveste sanatatea umana, buna guvernanta si economia globala."Cand informatia este restrictionata, consecintele sunt devastatoare. Ca urmare a musamalizarii de catre Partidul Comunist Chinez, expertii chinezi si internationali au ratat o fereastra critica pentru a limita izbucnirea acestui virus in China si pentru a opri raspandirea sa globala.Acelora dintre noi care poarta cicatricile comunismului nu trebuie sa li se aminteasca pretul platit in vieti omenesti pentru minciunile comuniste", a afirmat Zuckerman.