Ambasadorul SUA: Romania are nevoie de lideri vizionari, precum Iohannis si Orban

"Este o placere sa ma aflu aici, alaturi de dumneavoastra, pentru a evidentia succesul unei companii americane remarcabile si impactul acesteia in Romania.Cred ca povestea Ford este un exemplu excelent a ceea ce se poate intampla daca Statele Unite si Romania lucreaza impreuna. Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro in ceea ce era o fabrica auto invechita si neperformanta.Astazi, aceasta fabrica asigura locuri de munca foarte bune pentru peste 6.300 de romani harnici. Acesti muncitori exceptionali, care ar trebui sa fie foarte mandri de maiestria lor. Ford este doar una dintre multele povesti de succes din toata Romania. Investitorii angajeaza si pregatesc muncitori, colaborand cu Guvernul pentru a dezvolta o Romanie mai sigura din punct de vedere economic, nu doar pentru elita educata, ci pentru toti muncitorii.Romania a facut pasi importanti si are potentialul sa devina lider regional. Insa pentru a valorifica acel potential, mai este nevoie de munca. Va fi nevoie de lideri vizionari, precum presedintele Iohannis si prim-ministrul interimar Orban pentru a depasi provocarile care urmeaza si a conduce aceasta tara spre o renastere moderna a Romaniei, o renastere nu doar a economiei, ci a tuturor fatetelor vietii romanesti", a spus Adrian Zuckerman in discursul sustinut vineri la fabrica Ford de la Craiova, unde a fost prezent si premierul Ludovic Orban, alaturi de o delegatie guvernamentala.Ambasadorul american a mai afirmat ca Romania are o istorie bogata in domeniile culturii, stiintei, inovatiei si multe altele, iar astazi se afla "la un pas de maretie", subliniind ca poporul roman nu are prieten mai bun decat Statele Unite care isi asuma angajamentul de a continua colaborarea, astfel incat "toti romanii sa aiba un viitor prosper si sigur"."De la muzica lui George Enescu, la Mircea Topoleanu si Radu Ciorniciuc, care in urma cu doar cateva saptamani au castigat Premiul Special al juriului pentru cea mai buna imagine la Festivalul de Film Sundance, de la Henri Coanda, unul dintre primii inovatori ai avioanelor, la infrastructura de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI-NP), Romania a obtinut foarte multe realizari in foarte multe domenii, iar astazi este la un pas de maretie.Vreau sa stiti ca impartasesc aceasta viziune si voi face tot ce pot pentru a lucra impreuna cu Romania si poporul sau, pentru a o ajuta sa devina tara care poate sa fie si ar trebui sa fie.Vreau sa va multumesc inca o data dumneavoastra, muncitorilor, pentru produsele excelente pe care le realizati aici si sa va reamintesc tuturor ca poporul roman nu are prieten mai bun decat Statele Unite. In numele presedintelui Trump si al poporului american, ne asumam angajamentul de a continua sa colaboram, astfel incat toti romanii sa aiba un viitor prosper si sigur", a mai spus ambasadorul Adrian Zuckerman.