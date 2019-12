Ambasadorul SUA, surprins in autobuzul de pe aeroportul Otopeni (Foto)

Ziare.

com

"Dupa aterizarea la Otopeni, ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a luat autobuzul ca toata lumea, ca n-am avut noroc de burduf, tronca-tronca pe pista pana la terminal, unde s-a inghesuit si el la intrarea in cladire, cum ne inghesuim noi acolo mereu, de parca am fi in pericol sa se-nchida portile cetatii si sa ramanem singuri cu uaituocarsii p-afara", a scris Vlad Petreanu pe Facebook.Jurnalistul a precizat apoi l-a vazut pe ambasador la iesirea dinspre parcarea de la parter, unde vine autobuzul 783 al STB spre oras. "Eu n-am mai stat, m-am facut boier si am luat un taxi, asta dupa ce am urcat un etaj pe o scara rulanta defecta", a continuat el."Omul o rupe binisor pe romaneste, face glume si sta la selfie. I-am zis bun venit in Romania, dar acum imi pare rau ca n-am apucat sa-i spun sa nu schimbe dolari la aeroport, ca-i teapa mare la curs. Pare genul atent cu banutii", a adaugat Petreanu. Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a participat, vineri, la Timisoara, la ceremonia de dezvelire a placii din bronz pe care presedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump o daruieste orasului in semn de omagiu adus eroilor care s-au jertfit pentru libertate, la 30 de ani de la Revolutie."Romania nu este complet eliberata. Sper ca ce a inceput acum 30 de ani sa se completeze in viitorul apropiat", a spus Zuckerman.A.G.