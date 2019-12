Aurel Vainer a fost decorat de ambasadorul Germaniei la Bucuresti: "Un mare semn de bine pentru lume!"

Ziare.

La ceremonie participa si premierul Ludovic Orban, ministrii Catalin Predoiu si Bogdan Aurescu, deputatii Raluca Turcan si Varujan Pambuccian. A fost invitat si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, insa acesta nu s-a prezentat si nici nu a trimis un reprezentant. Din partea Administratiei Prezidentiale participa consilierul pentru cultura si culte Sergiu Nistor.Decizia decorarii a fost luata de presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, la recomandarea ministrului german de Externe Heiko Maas.In discursul de acordare a decoratiei, ambasadorul Germaniei a punctat meritele lui Aurel Vainer."In primul rand, spiritul tolerant, deschis si pragmatic in care domnul dr. Vainer a colaborat intotdeauna cu partenerii germani, la toate nivelurile, ca profesor universitar sau vicepresedinte al Camerei de Comert si Industie a Romaniei, dar mai ales in rolul de presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si de reprezentant politic al comunitatii evreiesti in Parlamentul Romaniei pana in 2016", si-a inceput ambasadorul Meier-Klodt discursul."In al doilea rand, il onoram pe domnul Vainer pentru solidaritatea exemplara in colaborarea cu celelalte minoritati din Romania. Chiar astazi, in data de 18 decembrie, Romania sarbatoreste Ziua Minoritatilor Nationale. Cu aceasta ceremonie marcam si noi acest eveniment, precum si rolul important pe care il joaca minoritatile nationale in societatea romaneasca miltietnica.Ca reprezentant al comunitatii evreiesti, dl dr Vainer a lucrat cu tenacitate si energie extraordinara nu doar in favoarea obiectivelor pricnipale ale evreilor din Romania, dar si pentru dezvoltarea generala a tarii. In urma colaborarii stranse cu liderii celorlalte comunitati religioase si minoritati etnice, dl dr Vainer a fost, oricand era necesar, vocea tuturor, nu doar a celor pe care ii reprezinta in mod direct", a mai spus ambasadorul german.Ambasadorul german a subliniat ca generatia sa trebuie sa se asigure ca pastreaza "vie, nealterata si necontestata memoria celui mai intunecat capitol al istoriei noastre"."Avem datoria fata de generatiile viitoare, mai ales ca nu vor mai beneficia de relatarile personale ale supravietuitorilor. Le datoram acest lucru, la fel cum ni-l datoram si noua, pentru a proteja unicul cadru in care acele orori ale trecutului pot avea un sens pozitiv asupra viitorului nostru comun: Daca(Niciodata un nou Auschwitz, n.red.) - in largul sau sens fundamental - ramane adanc inradacinat in ADN-ul nostru politic comun.Iata ceea ce ne-a reamintit in mod clar, curajos si cu modestie domnul dr Vainer in felul sau calm, intelept, hotarat, insa niciodata agresiv", a punctat Meier-Klodt.In discursul de multumire, Vainer a spus ca gestul este un "semn de bine pentru lume"."Mi se pare decoratia statului german un mare semn de bine pentru lume. Nu mi-am propus niciodata sa nu iubesc Germania, am fost zi de zi in Parlament alaturi de Ovidiu Gantz (deputat al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, n.red.). Un mic miracol. Fiti optimisti! Nu spuneti doar nu!", a spus Vainer.Un scurt discurs a sustinut si premierul Ludovic Orban, care l-a felicitat pe Vainer si comunitatea evreiasca din Romania.