Dupa 10 ani, e gata lista celor peste 20.000 de romani morti in Rusia intre 1941 si 1956

Ambasadorul Vasile Soare afirma ca toti cei care au lucrat la acest proiect au multumirea unei misiuni indeplinite, ca au reusit sa ofere unora dintre urmasii acestora macar posibilitatea sa afle ca bunicii si strabunicii lor au fost identificati, pentru ca multi nu stiau nimic despre ei."In Saptamana Patimilor si in contextul nefericit al pandemiei COVID-19, sunt in masura sa anunt ca Ambasada Romaniei la Moscova a finalizat procesul elaborarii LISTEI NOMINALE INTEGRALE A 20.718 PRIZONIERI DE RAZBOI (MILITARI) SI 'INTERNATI' (CIVILI DEPORTATI) ROMANI, decedati intre 1941-1956 in lagarele, spitalele si obiectivele speciale NKVD-MVD, respectiv in batalioanele de munca sovietice, si inhumati in cimitire si locuri de inhumare multinationale pe teritoriul actual al Federatiei Ruse.este numarul maxim de prizonieri de razboi si 'internati' civili - cetateni romani decedati in Rusia, care a putut fi identificat in timpul cercetarilor in arhivele ruse, efectuate de misiunea noastra diplomatica timp de 10 ani (2009-2019)", anunta amabsadorul Romaniei la Moscova, Vasile Soare.Potrivit lui, "scoaterea la lumina si aducerea la cunostinta urmasilor si opiniei publice din Romania a datelor de identificare ale fostilor prizonieri de razboi si deportati romani care nu s-au mai intors niciodata din Rusia reprezinta o premiera pentru istoriografia romaneasca"."Totodata, rezultatul final al cercetarilor arhivistice ale Ambasadei Romaniei la Moscova in problematica prizonierilor de razboi si victimelor romane ale celui de Al Doilea Razboi Mondial are o simbolistica aparte, dat fiind contextul marcarii, in anul 2020, a 75 de ani de la incheierea celei de a doua conflagratii mondiale.Lista nominala (...) poate fi consultata pe site-ul Ambasadei Romaniei la Moscova, la Relatii Bilaterale / Comemorarea Eroilor Romani, pct.6: https://moscova.mae.ro/node/931 Lista este insotita de Anexa Locurile de amplasare a cimitirelor multinationale de pe teritoriul actualei Federatii Ruse, in care sunt inhumati prizonieri de razboi si 'internati' civili romani decedati in anii 1941-1956", anunta reprezentanta diplomatica."Acum ma incearca un sentiment de linistire interioara, daca se poate spune asa in aceasta perioada complicata, ca am incheiat un lung si anevoios drum - acela al recuperarii identitatii, aflarii destinului si redarii memoriei unui numar de peste 20.000 de romani - majoritatea prizonieri de razboi, altii deportati civili - decedati in lagarele NKVD din Rusia in anii 1941-1956.Ii multumesc din suflet colegului Ilie Schipor pentru abnegatia de care a dat dovada in cercetarile arhivistice si pentru faptul ca in ultimii zece ani mi-a fost alaturi in parcurgerea acestui drum al cautarilor permanente si in derularea atator proiecte dedicate comemorarii zecilor de mii de militari si civili romani decedati si inhumati in Rusia.Avem multumirea unei misiunii indeplinite, ca am reusit sa oferim unora din urmasii acestora macar posibilitatea sa afle ca bunicii si strabunicii lor au fost identificati, chiar daca abia la 75 de ani de la incheierea razboiului, pentru ca multi ii stiau disparuti sau nu stiau nimic despre ei...In acelasi timp, ne ramane in suflet regretul pentru totdeauna ca nu toti prizonierii nostri de razboi si cei deportati fara voie din Romania au avut sansa sa fie inregistrati in lagare in anii '40, ca astazi ei sa poata fi gasiti in arhive, sau pur si simplu multi sunt inca de negasit", a transmis ambasadorul Vasile Soare.