Noul ambasador al SUA la Bucuresti: Pentru mine este un miracol ca Romania a fost in stare sa scape de comunism

"Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut ca voi vedea asta in timpul vietii mele. Evolutia din ultimii 30 de ani este extraordinara, absolut extraordinara. Cred ca tara si oamenii au realizat foarte multe lucruri. Multi nu inteleg cat de devastator a fost comunismul in aceasta tara", a afirmat noul ambasador al SUA la Bucuresti.El a subliniat ca, in drumul spre un sistem democratic, Romania a inceput de "sub nivelul zero"."Cand regimul comunist a cazut si a fost creata o democratie, nu s-a inceput de la zero. Poporul roman a inceput de sub nivelul zero, din cauza dezastrului produs de regimul comunist. Asa ca, sa ajunga la realizarile din prezent, din punctul meu de vedere, este un lucru minunat. Asta nu inseamna ca nu mai sunt multe de realizat", a spus Zuckerman.In opinia sa, "trebuie avuta in vedere perspectiva evolutiei extraordinare a poporului roman", care "trebuie luata in considerare inainte de lansarea oricarei critici". "Dar, in acest context, regulile statului de drept trebuie sa fie aplicate, iar Justitia independenta trebuie sa mearga mai departe", a adaugat Zuckerman.Potrivit ambasadorului, unul dintre aspectele importante pentru Statele Unite ale Americii este ca Romania sa fie un partener economic "puternic" si "independent"."O Romanie puternica economic este cel mai bun partener pe care Statele Unite ale Americii il pot avea. In consecinta, va fi si un aliat militar puternic, iar acesta este cursul pe care il vom urma cu presedintele Iohannis si premierul Orban, astfel incat sa fie abordate toate aspectele privind sectorul militar, pentru a proteja Romania si interesele sale in Marea Neagra si cele terestre", a afirmat el.Ambasadorul Zuckerman se va afla, vineri, la Timisoara, la un eveniment ce marcheaza 30 de ani de la Revolutie, unde va fi prezentata o placheta cu un mesaj din partea presedintelui SUA, Donald Trump."Pentru mine, personal, este o zi importanta si sunt recunoscator ca am fost invitati sa participam. Stiu ca presedintele Trump stie acest lucru, apreciaza poporul roman care a facut atatea sacrificii si a lasat cateva cuvinte pe o placheta ce va fi asezata in Muzeul Comunismului, ce marcheaza caderea comunismului, in Timisoara. Astfel isi exprima respectul pentru oamenii ce si-au pierdut vietile pentru a da jos regimul comunist, in lupta pentru libertate", a precizat Adrian Zuckerman.