SUA saluta investirea noului Guvern Orban cu ajutorul PSD: Au pus siguranta Romaniei si a poporului mai presus

@USAmbRO isi exprima aprecierea pentru partidele politice din Romania si pentru presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu, pentru confirmarea rapida a guvernului si plasarea sigurantei romanilor mai presus de apartenenta politica. #COVID19. https://t.co/u1oDHJFFxN pic.twitter.com/6Hxf0RZ0L8 - US Embassy Bucharest (@AmbasadaSUA) March 15, 2020

"In numele presedintelui Trump doresc sa exprim aprecierea mea profunda pentru faptul capentru a raspunde la o problema de magnitudine globala.Membrii diferitelor partide politice, in special presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care au actionat rapid pentru confirmarea si depunerea juramantului de catre guvern, trebuie laudati pentru faptul ca. Ei au dat un exemplu de leadership in circumstante exigente.Este nevoie de masuri rapide si drastice, aplicate de un guvern stabil si concentrat asupra problemei, pentru a opri raspandirea bolii COVID-19. Sunt in joc sanatatea, siguranta si bunastarea poporului roman si a lumii.trebuie de asemenea laudati pentrumenite sa protejeze vietile si bunastarea oamenilor.Poporul american este unit cu poporul roman si alaturi de acesta in eforturile noastre de a lupta impreuna pentru contracararea acestei pandemii. Vom continua sa lucram impreuna pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili din societatile noastre, pe cei batrani si pe cei bolnavi, pentru a nu ceda in fata acestui flagel.Romania a demonstrat inca o data ca este pregatita pentru maretie. Liderii sai s-au ridicat la inaltimea provocarii acestei noi crize si au pus. Acest lucru exemplifica integritatea si hotararea care au transformat Romania intr-o parte cruciala a comunitatii economice, sociale si politice a Europei.Romanii nu au prieten mai bun decat Statele Unite ale Americii, care vor sprijini Romania la fiecare pas.", transmite Adrian Zuckerman intr-o declaratie de presa Guvernul Ludovic Orban a fost votat sambata, intr-o sedinta speciala in care alesii au purtat masti, manusi si drumul spre urne le-a fost marcat cu dezinfectant. Executivul a primit investitura datorita voturilor PSD, aceleasi care, pe 5 februarie, au fost decisive in demiterea aceleiasi formule guvernamentale.