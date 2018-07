"Trump a anuntat noul ambasador la Bucuresti. E avocat si vorbeste romaneste"

Ziare.

Este vorba despre Adrian Zuckerman, din New Jersey, care va fi ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Romania, informeaza Casa Alba intr-un comunicat.Sursa citata subliniaza ca Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent limba romana.Zuckerman este un avocat in Baroul din New York din 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP A fost co-presedinte pentru proprietati imobiliare si servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar inainte a fost presedinte pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, a detinut si functia de presedinte al unui juriu de selectie judiciara al unei instante civile si de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Este implicat in activitati filantropice si educationale, fiind membru in board-ul Kids Corp. si in board-ul absolventilor Facultatii de Drept din New York.A absolvit celebrul Massachusetts Institute of Technology (1979), dar are si o diploma in drept de la New York Law School (1983).Trump l-a nominalizat pe Zuckerman, insa acesta mai trebuie sa treaca de audierea din Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA si apoi de votul in plen. Intreaga procedura poate dura cateva luni.Zuckerman il va inlocui abia in 2019 pe actualul ambasador, Hans Klemm. Mandatul lui Klemm se incheie oficial la sfarsitul acestui an.Amintim ca ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat inca de luna trecuta ca ambasadorul Klemm va fi inlocuit de o persoana care cunoaste limba romana , fara sa spuna insa despre cine este vorba.