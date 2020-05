Cine a gresit? Guvernul, Avocatul Poporului sau CCR?

A gresit Guvernul?

Este CCR nevinovata, precum sotia Cezarului?

A gresit Avocatul Poporului?

Cine? Au si aparut speculatii pornite nu de la nevoia combaterii virusului, ci mai degraba din dorinta unora de a le plati altora politele, chiar si pe seama nenorocirii celor care sufera si mor, dar mai ales pentru satisfactia suprema de a-i aplica adversarului politic un simbolic "ba p-a ma-tii" caragialesc.De aceea, nici prin minte nu-mi trece ca tarasenia ar fi declansat-o incercarea de respectare a legii si de infaptuire a dreptatii, ci mai de graba setea unora de a face scandal cu orice pret, numai cu mana-n sold si cu fustele-n cap, ca argumente supreme in lumea damboviteana.Atotstiutorii viteji care numai dupa razboi se-arata trag tare pe Guvern. Teoria lor spune ca Guvernul trebuia sa stie dinainte ce este constitutional, ce nu este si sa procedeze ca atare. Corect, dar observ ca nici macar CCR, alcatuita numai din specialisti intr-ale constitutionalitatii, tot unul si unul, nu este in stare sa hotarasca ceva pe loc. Are nevoie de zile, saptamani, uneori chiar luni pana sa ia hotararea, s-o puna pe hartie si s-o publice in Monitorul Oficial.Daca specialistilor le trebuie saptamani sau luni, nespecialistilor cat le-ar trebui? Iar virusul asteapta pana publicam noi in Monitorul Oficial ce-am hotarat? Poate a gresit si Guvernul, dar in cazul acesta mi-as aminti o veche zicala, care spunea ca numai cine nu munceste nu greseste.Exista cineva in tara asta capabil sa sustina ca ar fi avut o reteta mai buna si mai sigura sa aplice masurile profilactice, altfel decat prin Ordonantele Militare, producatoare de amenzi? Si mai ales, ce s-ar fi intamplat daca Guvernul, de frica celor ce pot urma, n-ar fi aplicat masuri drastice, producand poate de doua ori mai multe victime decat s-au inregistrat, poate de trei ori, daca nu chiar inzecit?Nu s-ar fi repezit acum toti vitejii de dupa razboi sa arate cu degetul spre Guvern, calificandu-l ca nepriceput, ca neprofesionist si chiar evocand cu nostalgie ca era mai buna Viorica?In afara de orice comentariu, Guvernul insa are un merit incontestabil: n-a procedat de capul lui, n-a actionat nici politicianist ca predecesorii sai, nici dupa ureche, precum multi altii. Guvernul s-a consultat cu specialisti, cu institutiile de specialitate, a cercetat modul cum se procedeaza in alte tari si a luat hotarari, in functie de toate acestea.Poate a avut si greseli Guvernul, dar nimeni nu poate contesta ca a gestionat situatia de la Suceava, care scapase de sub control, sau cele de la Hunedoara, Arad, Brasov, toate aflate la limita.Pana la urma, cu greseli sau fara, sub aspectul combaterii pandemiei, Romania are o situatie mai buna decat alte tari europene si chiar daca aceasta situatie nu se datoreaza exclusiv unor merite ale Guvernului, ele nu pot fi neglijate.Oficial, CCR este totdeauna ca sotia Cezarului: in afara de orice banuiala. Trebuie respectata ca instanta, membrii ei trebuie respectati ca magistrati si institutia de asemeni. O respect si ii respect.Ii respect si tocmai de acea ii socot atat de intelepti, incat mi se pare imposibil ca dansii sa nu fi bagat de seama ce brambureala va produce in tara hotararea lor: 300.000 amenzi trebuie anulate, dar nu stie nimeni metodologia dupa care se vor anula, nici cand, nici cum.Domnul Dorneanu, pesedintele CCR, se spala pe maini:Nu vreau sa fac comparatii deplasate, dar gandul ma duce la cel care arunca o piatra in apa si la ceilalti care nu pot s-o scoata de acolo.Mai grav e ca n-ai de unde sti daca in urmatoarele zile - poate chiar saptamani - pana va fi publicata decizia CCR in Monitorul Oficial, se vor mai putea aplica alte amenzi, in conformitate cu Ordonantele Militare care urmeaza sa fie modificate, dar care intre timp sunt valabile inca.Ca la nebuni! Nici nu indraznesc sa ma intreb daca, in intelepciunea lor, domnii si doamnele din CCR au bagat de seama ce consecinte vor avea cele decise, ce haos vor produce ele in tara, ce agitatie in randul populatiei, ce satisfactii cinice in randul unor politruci, si ce cartof fierbinte e pus in mana guvernului, ca sa-l tina strans si sa-l rabde, pana se raceste.Daca, in respectiva lor intelepciune, de care nu ma indoiesc, domnii si doamnele in cauza stiau ce se va intampla, atunci, cu tot respectul de care sunt dator, observ nu numai un oarecare cinism in ceea ce fac, dar si un anumit servilism neabatut, pus mereu in slujba acelorasi clienti politici, in randul carora au fost inregimentati in viata lor unii membri echidistanti ai institutiei.Asta se vede de departe din satisfactia cu care au primit politrucii de serviciu decizia CCR despre amenzile instituite in timpul starii de urgenta si bucuria lor nedisimulata la constatarea ca asta pune Guvernul in incurcatura.Una din doua: ori hotararea a fost luata cu adresa precisa - si atunci impartialitatea Curtii este maculata de tot - ori domnii magistrati nu si-au dat seama ce va produce hotararea lor - si atunci ma intreb ce cauta domniile lor pe niste scaune, unde nu s-ar justifica altfel, decat numai cu o eventuala intelepciunea.N-am caderea sa judec daca a gresit sau nu CCR in ce a decis. Dar daca, dupa cele decise, va urma cumva haosul, si chiar nemultumiri in masa, daca se va bloca ceva in tara, atunci ma intreb ce fel de judecata dreapta este asta, cand se termina atat de stramb?CCR poate decide orice, daca stie sa fie impartiala. Dar nimeni nu poate accepta o institutie apolitica in principiu, echidistanta de drept iar de fapt pentru unii muma, si pentru ceilalti ciuma.Atentie: A.P. nu este o instanta, precum CCR. Este un "avocat". Adica este cineva pus si platit ca sa apere interesele altcuiva.Ale cui? O spune chiar titulatura: ale Poporului. Si atunci, ma intreb, care este interesul poporului sa destabilizeze linistea din tara, sa creeze haosul, sa genereze o situatie din care inca nici nu stim cum va iesi Guvernul, sau sa ne lase sa luptam impotriva pandemiei, cu cat mai putini bolnavi si, mai ales, cat mai putini decedati?Spre deosebire de CCR, care este obligata sa se pronunte asupra celor pentru care a fost sesizata, spre deosebire de Guvern pe care conjunctura il obliga sa gestioneze o criza fara seaman, Avocatul Poporului nu este obligat la ceva anume. Are posibilitatea sa studieze legalitatea unei situatii sau a alteia, sa cerceteze oportunitatea, sa analizeze conjunctura si sa hotarasca daca este cazul sau nu sa actioneze.In opinia mea, doamna Renate Weber nu era obligata sa dea curs oricaror solicitari, daca aprecia ca acestea prejudiciaza mediul social. Iar Decizia CCR, emisa urmare sesizarii AP, va pejuducia cert acest mediu. 300.000 de amenzi nu sunt o joaca. Anularea fiecareia din ele tarasi nu e gluma. Se poate face numai prin instanta, inseamna ca urmeaza 300.000 de procese, tot atatea pledoarii, tot atatea sentinte si poate tot atatea recursuri, daca "partile" vor fi nemultumite de rezultat.Stiti ce inseamna 300.000 de persoane amendate? Inseamna 1,5% din populatia tarii. Intrebarea este daca Avocatul Poporului a aparat interesele acestor 300.000 de cetateni carora probabil ca li se vor anula amenzile, sau a aparat amenzile celorlalti (teoretic) 19.700.000 cetateni, care n-au nici in clin, nici in maneca cu respectivele amenzi, dar care vor trebui sa suporte tevatura creata in tara urmare aplicarii deciziei CCR.Greu de spus cine este vinovat. Pana la urma, toti au dreptate. Este aproape exact ca in cazul acela, cand operatia a reusit, dar pacientul a murit.