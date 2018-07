Codul Penal a trecut la limita de Camera Deputatilor. Doua voturi au facut diferenta. Rezultatul a fost primit cu aplauze

Foto: captura video Digi24

Cum s-a dus batalia in Camera Deputatilor

era nevoie de 165 de voturi

Ziare.

com

Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat.Rezultatul a fost primit cu aplauze de alesii PSD-ALDE. Pentru ca proiectul sa treaca era nevoie de 165 de voturi."De astazi Romania nu mai este un stat de drept, este un stat de Dragnea", a subliniat deputatul USR Dan Barna, presedintele partidului.Urmeaza ca votul electronic sa fie afisat pe site-ul Camerei Deputatilor.Liviu Dragnea a iesit imediat din sala de plen, afisand o figura extrem de satisfacuta.Desi initial votul final fusese programat pentru ziua de joi, el a fost devansat fara prea multe explicatii.Desi in sala era si Liviu Dragnea, sedinta a fost condusa de vicepresedintele Florin Iordache (PSD).Conform votului electronic, au fost, prin urmare sedinta s-a desfasurat in cvorum., a cerut suplimentarea ordinii de zi cu vot final pe alte legi importante, care au fost dezbatute inainte de Codul Penal."Maine avem sedinta de vot final, pentru noi toate sunt importante, o parte azi, o parte maine, nu facem discriminari", a asigurat-o Florin Iordache.Si liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a subliniat acelasi lucru. "Maine nu este vacanta, vom avea dezbateri si plen si vot final. Inteleg incercarea de tergiversare a doamnei Raluca Turcan, maine venim la munca si vom avea vot final", a spus el.La randul sau,a subliniat inca o data ca se incalca prevederile regulamentului conform carora in cazul unei proceduri de urgenta era nevoie ca deputatii sa aiba la dispozitie doua zile pentru a citi raportul comisiei. El a anuntat ca USR va depune contestatii la Curtea Constitionala pentru incalcarea regulamentului in mod repetat.Dupa ce s-au votat mai multe alte legi aflate la vot final, un deputat al Opozitiei a cerut evacuarea din sala a lui Marian Neacsu, secretarul general al PSD, care nu este deputat, dar participa la sedinta, ca si la alte voturi importante.Neacsu a ramas in sala, iar liderul deputatilor PSD i-a luat apararea, spunand ca are "tot dreptul" sa fie prezent.Pentru ca proiectul sa fie adoptat de Camera Deputatilor, decizionala,, adica jumatate plus unu din numarul total al deputatilor (329).PSD are 150 de deputati, iar ALDE 18.