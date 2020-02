Deputat PNL: "Puterea iti ia mintile sau USR=PSD!". Ce replica primeste din partea celui acuzat ca e dictator

"Nu ne-au convins"

Trei proiecte pe aceeasi tema

Ziare.

com

", a scris pe Facebook, dupa sedinta de marti a Comisiei IT in care s-a discutat despre OUG 4/2020 , care se refera la operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si trecerea unor atributii din domeniul securitatii cibernetice de la Ministerul Comunicatiilor la Secretariatul General al Guvernului.", a acuzat, vadit indignat, Pavel Popescu, generand numeroase comentarii, acuzatii, dar si intrebari.De altfel, viziunea Guvernului Orban privind infiintarea si operationalizarea ADR a starnit inca de la inceputatat dinspre reprezentantii industriei de profil, cat si dinspre zona guvernamentala.Contactat depentru mai multe detalii si explicatii, deputatul Cornel Zainea, care e preluat recent sefia Comisiei IT din Camera Deputatilor , a respins acuzatiile de blat intre USR si PSD, oferind o alta perspectiva asupra celor intamplate.Precizam ca in Comisia IT de la Camera Deputatilor sunt 15 membri, iar componenta politica este urmatoarea: PSD (6), UDMR (1), Minoritati (2), Neafiliati (1), PMP (1), PNL (2), USR (2)."Ei au spus ca aceasta reorganizare ar ajuta la eficientizarea activitatii. Eu nu am fost atat de convins, la fel ca si colegul meu, Catalin Drula. Am incercat sa punem niste intrebari, ca sa vedem ce vor sa faca de fapt. Nu ne-au convins, asa ca. Asta e toata povestea.Dl Popescu m-a acuzat ca am fost un dictator, ca am cenzurat... Eu nu am cenzurat pe nimeni. Discutiile au degenerat pentru ca ei au devenit destul de agresivi in exprimare, asa ca le-am spus ca nu putem vorbi unii peste altii. La un moment dat s-a votat, iar ei voiau sa discutam in continuare. Le-am spus ca, daca s-a votat, nu mai avem ce sa discutam, acela era rezultatul. Nu va ganditi ca era o discutie super-elevata si am oprit noi dezbaterile.Catalin a intrebat concret: '' Pentru ca ori de cate ori au venit reprezentantii Guvernului in comisie au tot amanat subiectul, au zis ca trebuie sa se mai gandeasca (celalalt guvern, pentru ca nu am apucat sa discutam cu actualul).Noi am vrut sa aflam de la presedintele acestei agentii, ADR, ce doreste sa faca in privinta asta. Nu am apucat sa discutam foarte mult, pentru ca cei doi deputati de la PNL au inceput sa ne acuze ca divagam de la subiect", ne-a explicat Cornel Zainea.Mai mult, acesta a afirmat ca proiectul in cauza va fi adoptat tacit, cel mai probabil.si oricum noi eram prima camera sesizata. Eu de asta am vrut sa dam un raport, ca sa nu treaca tacit. S-a dat un raport preliminar de respingere, insa conteaza ce se intampla si la Comisia de Administratie. Dar oricum, si daca am fi votat noi 'pentru', tot nu trecea, nu am fi avut raport de adoptare, pentru caOricum,. De asta nu am inteles de ce atata lamentare...", a explicat deputatul USR.Intrebat daca deputatii PNL din Comisia IT au discutat cu cei de la USR inainte de sedinta, in vederea sustinerii proiectului in discutie, Cornel Zainea a raspuns: ". Tot ce s-a discutat a fost in timpul sedintei".Cat despre cele trei proiecte depuse pe aceeasi tema in Parlament, la care a facut deja referire, Cornel Zainea a precizat: "Unul este al colegului meu Catalin Drula, unul este al dl Serban Nicolae si mai este un proiect al dl Varujan Pambuccian, care a trecut tacit zilele acestea de Senat si urmeaza sa vina la Camera"."Fiecare incearca, cumva, sa reglementeze si sa defineasca un cadru legal. Dar, sincer, eu as vrea mai degraba, sa primim puncte de vedere de la experti si sa ajungem, de comun acord, la o forma. Eu nu as transforma tema intr-o lupta politica de genul 'Cine vrea sa se impauneze cu proiectul asta?', pentru ca daca mergem in directia asta, nu va trece niciodata.Ma gandesc ca, la cati experti in IT avem in Romania, am putea gasi foarte usor astfel de persoane. Pot sa va dau ca exemplu, care asta isi doreste: sa avansam in domeniu. Sunt sigur ca mai gasim si companii foarte mari care ar putea sa ajute", a adaugat seful Comisiei IT din Camera Deputatilor.In ceea ce priveste cartea de identitate electronica, deputatul USR ne-a dezvaluit ca "a venit cineva de la Ministerul de Interne si ne-a spus ca nu e sigur, ca nu crede ca e o idee buna ce vrem sa facem"."Noi am vorbit si despre, pentru ca un asemenea card ne-ar ajuta sa avem si vot electronic, dar ni s-a spus ca nu se poate, ca nu e sigur etc", a completat Cornel Zainea.Intrebat daca in alte tari europene exista o astfel de carte de identitate electronica, acesta a dat ca exemplu, care este cu mult inaintea Romaniei in ceea ce priveste digitalizarea."La noi s-au facut pasi foarte mici. Sa va dau un exemplu: Ghiseul.ro nu incorporeaza inca toate UAT-urile din tara, unele primarii sunt, altele nu. Apoi, am citit zilele astea ceva ce m-a stupefiat!. Oamenii erau siderati!Asta e stadiul in care suntem noi - ne certam in Parlament ca de ce nu mutam o autoritate de colo dincolo. Trebuie sa avem o majoritate care sa isi doreasca, politic vorbind, sa faca aceste lucruri si apoi problemele se pot rezolva. Dar daca impingem asa proiecte scrise de azi pe maine...", a conchis Cornel Zainea.