Deputatii lucreaza in comisii si in circumscriptii. Se modifica regulamentul pentru ca sedintele sa se poata tine online

Potrivit programului,este prevazuta sedinta online a Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, precum si activitati ale deputatilor in circumscriptiile electorale, iarvor avea loc activitati ale deputatilor in circumscriptiile electorale., deputatii isi vor desfasura activitatea in comisiile parlamentare, online, cu avizarea unor proiecte de legi si propuneri legislative; documentare si solutionarea unor probleme repartizate comisiilor; studiu individual.vor avea loc activitati ale deputatilor in circumscriptiile electorale.In plus, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, toti marti,Proiectul de hotarare in acest sens urmeaza sa fiePotrivit proiectului de hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor, "in situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism si alte situatii care fac imposibila prezenta deputatilor la sediul Camerei Deputatilor, sedintele Biroului permanent al Camerei Deputatilor, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, sedintele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor, precum si sedintele plenului Camerei Deputatilor se vor desfasura prin mijloace electronice printr-o procedura care va fi aprobata de Biroul permanent al Camerei Deputatilor".Decizia declararii unei asemenea situatii exceptionale ii va reveni Biroului permanent al Camerei Deputatilor, dupa consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, prevede proiectul.De asemenea, este stabilita si procedura in acest caz."In situatiile exceptionale,aplicabila proiectelor de legi sau propunerilor legislative inscrise pe ordinea de zi este urmatoarea: a) - presedintele de sedinta anunta titlul initiativei legislative supusa dezbaterii. b) - in cadrul dezbaterilor generale pot lua cuvantul 2 reprezentanti ai fiecarui grup parlamentar anuntati in prealabil de catre liderul grupului parlamentar respectiv; reprezentantul deputatilor neafiliati poate interveni pentru maxim 1 minut.Timpul maxim de dezbateri nu poate depasi 30 de minute; c) - Dupa incheierea dezbaterilor generale asupra fiecarei initiative legislative inscrisa pe ordinea de zi urmeaza votul final. Aceasta procedura de desfasurare a votului final poate fi modificata de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare", mai prevede proiectul.